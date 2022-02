Estratégia do Oeste para os transportes tem custo inicial de 6 milhões e gera reservas de PSD e CDU

A maioria das 12 câmaras que integram a Comunidade Intermunicipal do Oeste (CIM-Oeste) já aprovou propostas de recomendação para que esta entidade administrativa regional avance com uma estratégia pioneira de aquisição de uma participação de 51% numa operadora de transportes públicos já existente. A decisão final cabe à Assembleia Intermunicipal do Oeste e esta recomendação visa, apenas, dar “conforto” aos órgãos regionais para tomarem uma decisão. Mas o processo está a gerar alguma divisão na região, com autarcas do PSD e da CDU que estão na oposição em diversos municípios a colocarem muitas reservas à solução preconizada pela CIM-Oeste.