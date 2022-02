A Ucrânia marcou a noite do regresso das estrelas à passadeira vermelha dos Prémios do Sindicato dos Actores

“Há tanto a acontecer no mundo, e o meu coração está mesmo com a Ucrânia”, lembrou Lady Gaga à chegada aos Prémios do Sindicato dos Actores (SAG Awards). Brian Cox também dedicou o discurso de agradecimento à tragédia no Leste europeu, deixando uma mensagem de força aos artistas ucranianos e russos.

Dois anos de pandemia e uma edição digital depois, os Prémios do Sindicato dos Actores (Screen Actors Guild, SAG, no original) voltaram para premiar o que de melhor se faz no cinema e na televisão. A 28.ª edição teve lugar este domingo, 27 de Fevereiro, no Barker Hangar, em Santa Mónica, na Califórnia. As estrelas voltaram a cruzar a passadeira vermelha com todo o glamour que a ocasião exige, mas sem esquecer a guerra deste lado do Atlântico. Nos discursos e entrevistas, os actores mostraram a sua solidariedade para com o povo ucraniano, sem esquecer também os cidadãos russos que se têm manifestado contra as acções do Presidente Vladimir Putin.

A presidente da associação de actores que organiza os prémios, Fran Drescher, foi a primeira a dar o exemplo, ao chegar à cerimónia: “Antes de mais nada, gostava de estender as minhas orações ao povo da Ucrânia”. Ainda na passadeira vermelha, a apresentadora do The Morning Show, Greta Lee, desfilou com um vestido azul e amarelo assinado por Marc Jacobs, que evocava a bandeira ucraniana.

Várias celebridades prestaram homenagem ao povo ucraniano com um pequeno laço azul e amarelo colocado na lapela dos fatos dos homens e nos vestidos das mulheres. O actor Michael Douglas usou no bolso do casaco um lenço em tricô azul e amarelo. “Se alguma vez houve um tempo em devemos apreciar o que é a verdadeira democracia, é este. Estou tão orgulhoso do que estas pessoas deste país fizeram”, disse ao Access Hollywood, lembrando a bravura dos ucranianos.

Fazer uma cerimónia de prémios e uma passadeira vermelha, que é um autêntico espectáculo de vaidades por si só, pode parecer insignificante quando há uma guerra na Europa, como lembrou Andrew Garfield, protagonista de Homem-Aranha. “É um dia bastante complicado para estarmos a celebrar, mas o nosso coração mantém-se com o que está a acontecer na Ucrânia. É definitivamente estranho estarmo-nos a vestir de gala neste momento, mas estou grato por estar aqui na nossa comunidade”, sublinhou o actor.

Também Lady Gaga, nomeada para o papel de Patrizia Reggiani em Casa Gucci, não ignorou a situação de emergência que se vive no Leste europeu. “Há tanto a acontecer no mundo, e o meu coração está mesmo com a Ucrânia”, confessou a artista na entrevista à anfitriã da passadeira vermelha, a actriz Laverne Cox. A cantora vestia Giorgio Armani e, este domingo, na Semana da Moda de Milão, o criador italiano também não ignorou “a tragédia a acontecer na Ucrânia”. Em sinal de respeito, a marca “escolheu não usar música” no desfile da colecção do próximo Outono / Inverno, informaram, em comunicado partilhado no Twitter.

Mr Armani has chosen to not use any music at the #GiorgioArmani Fall Winter 2022-23 show as a sign of respect to the unfolding tragedy in Ukraine. pic.twitter.com/IUXLhI2m7d — Armani (@armani) February 27, 2022

Uma palavra de apoio aos artistas russos

“Ainda que esta noite seja de celebração, estamos todos, ao mesmo tempo, a guardar um lugar no nosso coração para as pessoas da Ucrânia e a enviar os nossos pensamentos, orações e esperanças para uma paz iminente”, começou por assinalar, no início da cerimónia, o actor Leslie Odom Jr. Também Jean Smart, que recebeu o prémio de melhor actriz em série de comédia pelo papel em Hacks, pediu “a todos” que rezassem “pela paz”.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi protagonizado pelo actor Brian Cox, ao aceitar o prémio pela aclamada série Succession. O escocês dedicou o discurso de agradecimento à guerra na Ucrânia que descreveu ser “particularmente horrível em afectar outras pessoas”, particularmente nas profissões artísticas. “O Presidente da Ucrânia era comediante. Era um artista cómico maravilhoso, e devemos respeitar isso nele e ter chegado à presidência foi espectacular”, defendeu o actor.

Brian Cox deixou ainda uma mensagem de força aos artistas russos, particularmente aos que se opõem a Vladimir Putin: “Dizem-lhes, sob pena de alta traição, que não podem dizer uma palavra sobre a Ucrânia; acho que isso é horrível”. O actor incentivou uma onda de apoio aos colegas russos, com esperança de que “consigam fazer uma mudança”. “Acredito que conseguem”, celebrou. O discurso foi aplaudido de pé por todos os convidados, em sinal de homenagem.

Na galeria de imagens acima veja os coordenados das celebridades na passadeira vermelha dos SAG Awards.