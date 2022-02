Chamava-se Concha. Era filha do embalsamador e viviam numa casa perto do mar. Na casa viviam também muitos animais feitos das memórias dos seus donos. Concha nunca estranhou os animais inertes de olhar vazio. Tratava-os pelo nome embora eles não pudessem responder. E ressentia-se depois do espaço vago quando o pai fazia as entregas dos bichos já prontos.

Concha terá guardado muitos cheiros dos químicos que o pai usava para empalhar os animais. Cães sobretudo. Às vezes, aves grandes. Troféus que nunca podem trazer sorte quando a sorte dos animais é a liberdade.

Concha cresceu assim num mundo de mortos e vivos sabendo que tudo aquilo se revertia mais tarde na alegria de quem queria guardar uma memória para sempre.

Eu também guardei memórias. Ficam embalsamadas porque de algumas nunca nos queremos desfazer.

À parte de baixo de uma casa onde vivi, chegavam sacos grandes cheios de brinquedos. Os vizinhos abriam os sacos e dali escolhiam o que queriam levar. Eu tinha cinco anos, também queria brincar mas nunca me aproximei dos sacos. Não me pertenciam. Os sacos vinham da casa dela, da Concha. Foi assim que soube da sua existência. Mais tarde havia de visitar a casa do embalsamador mas nunca encontrei a rapariga que era dona de tantas ‘casinhas’.

Os sacos pretos grandes do lixo vinham cheios dos brinquedos que Concha já não queria. Concha, filha única, a rapariga que brincou no reino dos animais que já não existiam.

Lembro-me muito bem daquele São Bernardo que não me pôde derrubar porque estava imóvel, de olhos fixos. Nunca mais vi nenhum São Bernardo. Nem vivo.

A vida de Concha foi de uma errância que me deixa memórias até hoje, mesmo nunca a tendo conhecido. Os brinquedos que já não serviam, os animais que já não viviam e, depois, a vida dela consumida entre drogas e más escolhas.

Concha morreu nova num dia de excessos, perdida entre opções. As opções baralham-nos. O instinto falha. O instinto muitas vezes aparece tarde e já não nos salva do passado. Não chegamos ao presente. Aconteceu a Concha e a muitas outras pessoas, algumas próximas de mim.

Tivemos pouca sorte quando não percebemos que o caminho não era aquele. É muito fácil uma mão estender-se para nos puxar para o inadequado e nós vamos iludidos na fantasia do novo. Concha tinha brincado com o novo desde sempre, desprendendo-se facilmente do que já não lhe servia, mas nessa altura eram só os brinquedos. Quando entram em jogo os amigos errados, os aparente amigos que nos acenam com a má sorte, o jogo passa a ser outro.

Concha deixou um filho entregue aos seus pais, o velho embalsamador e a sua mulher que perderam a filha e cuidaram de um neto que nasceu irremediavelmente condenado, doente. O filho cresceu entre os mesmos animais empalhados que sobravam quando os donos não os reclamavam. Agora que penso na tristeza dessas encomendas por cumprir, recordo o sapateiro que acumula pares nunca reclamados. Gente que deu à sola e deixou-se calçar por outras fantasias.

Volto a Concha que nunca conheci. Foi só alguém de quem muito ouvi falar. Vi-a algumas vezes já adulta, já emaranhada num labirinto de más escolhas. Quando me lembro dela como agora, penso em tantos de nós. Penso em todos. Na sorte que tivemos por não ter sucumbido ao que parecia fácil e sedutor e se revelava num inferno sem fim.

Concha era um de nós. Não havia circunstância que a condenasse. Os brinquedos em excesso eram o mimo redobrado de uns pais a braços com a filha única sobre a qual recaem atenções e ofertas.

O que determina o destino de cada um é sempre uma incógnita. São várias, aliás. Nunca saberemos por que razão uns se afundaram e outros souberam sempre qual era o caminho a seguir.

Hoje fixo-me nessa ideia do instinto: surge demasiado tarde às vezes ou nunca chega a acompanhar-nos.

Nunca subestimem o vosso. O instinto precisa de alimento como tudo na vida. Ouvi-lo evita perdas maiores.