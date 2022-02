Delta retoma voos entre Lisboa e aeroportos de Nova Iorque e Boston

Com as restrições impostas pela pandemia a diminuírem e “a procura dos clientes por viagens” a recuperar, a Delta decidiu reiniciar a ligação directa entre Lisboa e o aeroporto JFK, em Nova Iorque, a partir desta segunda-feira.

A ligação arranca com cinco frequências semanais, “antes de aumentar para uma operação diária em Abril”, avança a companhia aérea em comunicado. Os voos partem de Lisboa às 10h, chegando a Nova Iorque às 13h20 (hora local). Regressam às 20h30, aterrando em Lisboa às 8h15 do dia seguinte.

A partir de 2 de Junho, retoma igualmente o voo sazonal diário directo entre Lisboa e Boston, com partidas da capital portuguesa às 12h45 (chegada às 15h25) e de Boston às 23h25 (chegada às 10h50 do dia seguinte).

“No total, a Delta vai oferecer 14 voos semanais entre Portugal e os EUA este Verão, oferecendo 430 lugares por semana no pico da estação, incluindo 50 lugares diários na Delta One”, acrescenta o documento. As duas rotas vão ser operadas em aviões Boeing 767-300, “em conjunto com os parceiros da joint venture transatlântica da Delta, Air France, KLM e Virgin Atlantic”.

“À medida que as restrições COVID vão sendo levantadas, antecipamos taxas de ocupação recorde entre Portugal e os EUA este Verão, numa altura em que os clientes começam novamente a explorar o mundo”, afirma Nicolas Ferri, vice-presidente da Delta para a Europa, Médio Oriente, África e Índia (EMEAI).

Já Francisco Pita, director comercial da ANA – VINCI Airports, salienta que “o regresso de uma das maiores companhias aéreas norte-americanas a Lisboa é um sinal importante da retoma gradual do tráfego aéreo”. “Depois de quase dois anos de ausência, excepto por um breve período no Verão passado, este regresso, muito aguardado, permitirá a recuperação da conectividade do aeroporto de Lisboa com o mercado norte-americano, reforçando a importância que o destino Portugal tem vindo a assumir neste mercado.”