Ocidente tenta enfraquecer capacidade russa para resistir a queda da sua divisa

Congelamento do acesso do banco central às suas próprias reservas aumenta exposição da Rússia ao risco de queda do rublo, aumento da inflação e corridas aos bancos

Numa escalada de sanções económicas nunca vista entre países do G20, EUA e União Europeia decidiram limitar a capacidade do banco central russo para movimentar as suas reservas, uma medida que pode deixa a Rússia mais exposta do que nunca ao risco de um cenário de queda a pique da divisa, com os preços a subir e uma eventual corrida aos bancos.