CGD com falhas nos serviços online, volta a excluir ciberataque

Banco público garante que as operações nos balcões estão a funcionar e que também não há problemas com os cartões.

Depois da suspensão de serviços durante no passado dia 14 de Janeiro, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) volta a registar problemas no funcionamento de parte dos seus serviços. Esta segunda-feira, não está a ser possível realizar operações no homebanking, como é o caso da Caixa directa ou da aplicação para telemóveis.

Fonte oficial do banco garante ao PÚBLICO que os serviços nas agências e os cartões estão a funcionar normalmente. E volta a afastar a possibilidade de se tratar de um ataque informático.

“Temos registado uma instabilidade no serviço Caixadirecta, tanto na aplicação para telemóveis como na sua utilização através do computador”, diz a CGD em nota enviada ao PÚBLICO, acrescentando que “os restantes serviços da Caixa, plataforma de balcões, pagamentos com cartões, por exemplo, estão a funcionar”.

A CGD diz ainda que tem equipas a trabalhar na recuperação do serviço.

A 14 de Janeiro, os problemas informáticos CGD impediram a realização de operações aos balcões durante quase todo o seu período de funcionamento, tendo o banco sofrido interrupções durante várias horas nos serviços online.