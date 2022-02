SAD do Sporting com resultado positivo de 9,5 ME no primeiro semestre

Os “leões” tinham somado prejuízos no período homólogo do ano passado.

A SAD do Sporting teve um resultado líquido positivo de 9,5 milhões de euros (ME) no primeiro semestre da temporada 2021/22, de acordo com o relatório e contas do campeão português de futebol.

No documento, enviado nesta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os “leões” revelam que “o resultado líquido seguiu a tendência positiva registada ao nível do resultado operacional”, ao contrário dos 6,9 ME negativos no período homólogo.

O Sporting realça ainda o melhor resultado operacional sem a transacção de jogadores de sempre, com 20,9 ME, muito fruto dos valores recebidos pela participação na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O clube lisboeta lembra ainda que “é a primeira vez em sete épocas que este resultado é positivo, considerando os períodos homólogos”.

“O resultado operacional global é de 16,5 milhões de euros, que contrasta, em larga escala, com o valor negativo de 1,2 milhões de euros verificado no período homólogo”, lê-se.

O volume de negócios semestral dos “leões” é de 89,1 ME, incluindo os 36,2 ME da Champions, não contabilizando ainda os 9,6 ME da passagem aos oitavos-de-final, que serão apenas inseridos no segundo semestre da temporada.

A abertura dos estádios, após as limitações causadas pela pandemia, permitiu ao Sporting receber 8,2 ME de bilheteira, juntando-se os 5 ME em merchandising, um valor superior ao melhor resultado numa temporada inteira.