Conceição diz que FC Porto devia “ter feito mais”. Ricardo Soares só pensa “jogo a jogo”

Apesar de ter jogado em superioridade numérica durante 89 minutos, o FC Porto não conseguiu levar de vencido o Gil Vicente e desperdiçou a oportunidade de ampliar a liderança para o Sporting. Com o empate a um golo frente aos minhotos, os “dragões” mantêm-se a seis pontos dos “leões”. Sérgio Conceição considera que, apesar do cansaço provocado por um calendário preenchido, os “azuis e brancos” tinham a obrigação de conseguir os três pontos.

“Por aquilo que foi acontecendo no jogo, ficando o Gil em inferioridade numérica, os próprios adeptos esperavam que fizéssemos mais. Quisemos atacar muito à pressa e não depressa, sem critério e muitas vezes definindo mal no último terço. Situações de cruzamentos que podíamos definir melhor. Houve muitas situações…os próprios cantos, onde somos fortíssimos. Tivemos coisas que não correram tão bem. Mas temos de dar mérito ao Gil Vicente, tem feito um excelente campeonato, é uma equipa bem organizada. Agora não há nada a fazer, empatámos e a pontuação é exactamente a mesma com mais uma jornada”, resumiu o técnico portista.

Sérgio Conceição sente que faltou “a inteligência” para que os jogadores portistas conseguissem encontrar melhor os espaços na defensiva gilista, lamentando que, em alguns momentos do jogo, o Gil Vicente tenha conseguido sair com tranquilidade a jogar desde a defesa.

Os portistas têm agora uma deslocação a Alvalade, defrontando na quarta-feira o Sporting para a Taça de Portugal.

Gil Vicente (ainda) não pensa na Liga Europa

Faltam nove jogos para o fim do campeonato e, com o empate frente ao FC Porto, o Gil Vicente ampliou para 11 pontos a vantagem sobre o V. Guimarães, sexto classificado no campeonato. Ainda assim, quando questionado sobre se o novo objectivo para o Gil Vicente passa por assegurar o acesso à pré-eliminatória da Liga Europa, Ricardo Soares garante que o planeamento continuará a ser feito jogo a jogo,

“É verdade que os dados e os factos são esses, estamos numa posição privilegiada. Mas eu, enquanto treinador, não me preocupo com isso. Não penso nisso: o meu foco está em melhorar os meus jogadores. Sabia que se eles melhorassem a minha equipa daria um salto qualitativo”, começou por dizer Ricardo Soares, admitindo que a excelente prestação esta época o apanhou de surpresa. “Nunca pensei que estivéssemos nesta posição, mas, ao fim de três semanas, quando vi os jogadores a trabalhar e a disposição deles em melhorar o seu rendimento individual…eles tinham qualidade, indiscutivelmente”, prosseguiu.

Logo ao segundo minuto de jogo, Vítor Carvalho viu o cartão vermelho, após travar um adversário que seguia isolado para a baliza gilista. Ricardo Soares admite que não treinou especificamente para um cenário de inferioridade numérica, considerando que a compreensão táctica dos “galos” foi responsável pela resposta positiva à adversidade.

“Podia dizer que preparei a equipa para jogar com menos um, mas não. O que preparámos foi que os jogadores, cada vez mais, consigam perceber de táctica. Quanto mais os jogadores perceberem, melhores respostas vão dando ao que o jogo lhes apresenta”, resume o treinador, elogiando o facto de a equipa ter conseguido manter o estilo de jogo mesmo em inferioridade numérica e salientando que o foco está apenas virado para o próximo jogo frente ao Estoril, marcado para esta sexta-feira.