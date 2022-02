Academia do Benfica é a quinta mais lucrativa do mundo

Segundo o estudo do CIES, a lista é liderada pelo Mónaco e, no top-50, há mais dois clubes portugueses: Sporting (12.º) e FC Porto (42.º).

O CIES - Observatório do Futebol publicou nesta segunda-feira um estudo segundo qual o Benfica tem a quinta academia mais rentável do mundo. A lista é liderada pelo Mónaco e, no top-50, há mais dois clubes portugueses: Sporting (12.º) e FC Porto (42.º).

Segundo o estudo, que analisou os clubes que mais receberam em transferências de atletas formados nas suas academias desde Julho de 2015, o Mónaco, que transferiu Mbappé para o PSG, arrecadou um total de 246 milhões com activos provenientes das camadas jovens, o Real Madrid 236, o Lyon 228 e o Ajax 211 milhões.

O Benfica surge logo a seguir, com um valor total de 202 milhões - mais de metade desse valor resultou da venda de João Félix ao Atlético de Madrid.

O Sporting está em 12.º, não estando incluídos os 20 milhões que o clube de Alvalade tem a receber pela rescisão unilateral de Rafael Leão. Com esse valor, os “leões” entram no top-10, a par do Schalke 04.

O FC Porto aparece na 41.ª posição, sendo que o CIES realça que os “dragões” arrecadaram 42 milhões de euros, sendo que 95 por cento desse valor foi através da venda de André Silva para o AC Milan