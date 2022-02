Dois lances semelhantes, duas decisões distintas

Dois lances aparentemente iguais, mas claramente diferentes e que merecem uma explicação para que não haja dúvidas na aparente diferença de opinião. No jogo FC Porto-Sporting não há penálti de Palhinha sobre Pepe, porque o jogador “leonino” ao levantar a perna toca claramente na bola e só depois há o contacto com a cabeça do central portista; na Madeira, Matheus Costa levanta a perna, mas nunca toca na bola e apenas acerta na cabeça de Coates, que tendo-se antecipado chegou e tocou primeiro no esférico (penálti)​. Em conclusão: o factor “tocar na bola” e “tocar apenas na cabeça” faz a diferença na análise e na decisão.