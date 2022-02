Segunda na TV: mistérios e caos entre extraterrestres e bons vizinhos

CINEMA

O Senhor Babadoo

AMC, 22h07

Uma história de terror de Jennifer Kent, na sua estreia em longa-metragem. Amelia (Essie Davis) é uma jovem viúva. Samuel (Noah Wiseman), o filho de seis anos, tem um pesadelo recorrente com um monstro. Quando descobrem o livro O Senhor Babadook, os terrores da criança ganham novas proporções.

Lady Macbeth

RTP2, 22h53

Inglaterra, 1865. Katherine (Florence Pugh), uma jovem que foi forçada a casar-se com o herdeiro de uma grande fortuna, sente-se confinada à casa rural onde vivem. Quando ele parte em viagem, ela começa a libertar-se das amarras opressoras do casamento, que envolvem horários rigorosos e a proibição de sair de casa, e envolve-se com um homem que trabalha na propriedade. O filme parte do romance homónimo do russo Nikolai Leskov e marca a estreia na realização de William Oldroyd.

Vista pela Última Vez…

Fox Movies, 00h24

Baseado no romance de Dennis Lehane (autor de Mystic River) e realizado por Ben Affleck, é a história de dois detectives privados (Casey Affleck e Michelle Monaghan) que procuram uma menina de quatro anos, raptada num bairro degradado de Boston. À medida que investigam e o desespero da mãe aumenta, percebem que nada é o que parece. Morgan Freeman, Ed Harris e Amy Ryan (nomeada para o Óscar e o Globo de Ouro de melhor actriz secundária) juntam-se ao elenco.

SÉRIES

Resident Alien

SyFy, 22h15

Começa a segunda temporada da série que, com um rasto de mistério e outro de comédia, tenta responder a esta questão: e se vivessem alienígenas entre nós? O actor Alan Tudyk veste a pele de Harry Vanderspleige, médico numa pequena cidade que é, por sua vez, a “pele humana” de um extraterrestre. Os novos episódios abrem no momento em que regressa à Terra depois de ter tentado voltar ao planeta natal. Problema: está amnésico. Resident Alien é uma criação de Chris Sheridan, argumentista de Family Guy, a partir da banda-desenhada homónima de Peter Hogan e Steve Parkhouse.

9-1-1: Lone Star

Fox Life, 22h20

Estreia da terceira temporada. Austin está sob uma intensa tempestade de neve. O quartel 126 acaba de ser desmantelado, mas terá de reunir as forças dispersas e reerguer a equipa, se quiser salvar a cidade. A série é um spin-off de 9-1-1 centrado em Owen Strand (Rob Lowe), um bombeiro nova-iorquino que se mudou para o Texas com o filho.

Boa Vizinhança

Fox Comedy, 22h30

Estreia. Um homem amigável (Max Greenfield), que trabalha como mediador de conflitos, tem à sua espera o maior dos testes à sua afabilidade: a adaptação ao bairro de Los Angeles para onde se mudou com a família. Ali, ao contrário do que acontecia na sua pequena cidade, as boas intenções são recebidas com alguma desconfiança, principalmente por um dos vizinhos (Cedric the Entertainer). Criada por Jim Reynolds, a sitcom fica no ar de segunda a quinta-feira, com o título de cada episódio a começar, ironicamente, por Welcome to…

DOCUMENTÁRIO

Príncipes do Nada

RTP1, 22h49

Último episódio. Fundada em 2017 por um grupo de cidadãos lisboetas, a Souma - Sou Uma de Todas as Partes tem como missão “fazer face ao isolamento e exclusão social (...) apoiando famílias em situação de maior fragilidade e vulnerabilidade”, lê-se na nota de intenções – o que se traduz em histórias de vidas que são transformadas e em retratos de generosidade que vão do neurologista Alexandre Castro à telefonista Manuela. É aqui que termina esta temporada da série documental sobre direitos humanos e cidadania que tem percorrido o país a revelar “realidades dramáticas através de exemplos de esperança”, nas palavras da condutora, Catarina Furtado, presidente da Corações com Coroa e embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População.

INFANTIL

Kenai e Koda (V. Port.)

Disney Channel, 21h35

Realizado por Aaron Blaise e nomeado para o Óscar de melhor filme de animação, conta a história de um jovem índio que mata um urso para vingar a morte de um irmão e é transformado pelos Grandes Espíritos num urso.