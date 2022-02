“Se pararmos as emissões amanhã, os glaciares não deixam de derreter. Temos de saber como lidar com isso”

As alterações climáticas já estão a acontecer e muitos dos efeitos estão relacionados com a água: há mais secas, mais cheias, mais incêndios, mais escassez de água. A este ritmo, o cenário vai agravar-se e “a adaptação é uma realidade – mas não adianta se não reduzirmos as emissões de CO2”.

A geógrafa sueca Martina Angela Caretta é uma das autoras que coordenam um dos capítulos (dedicado à água) do mais recente relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), que se foca sobretudo na forma como nos podemos adaptar a estas mudanças. “Não se pode pensar em alterações climáticas sem se pensar na água”, garante a investigadora, em conversa com o PÚBLICO. A professora na Universidade de Lund, na Suécia, diz que os efeitos das alterações climáticas são já visíveis e que é preciso olhar para as medidas de adaptação que tiveram sucesso – tendo sempre em mente que a temperatura continua a subir e que cada caso é um caso.