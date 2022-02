Covid-19 em Portugal: 38 mortes e 7107 casos

Os dados, referentes à totalidade do dia de sábado, foram divulgados este domingo pela Direcção-Geral da Saúde.

Portugal registou, neste sábado, mais 38 mortes associadas à covid-19 e 7107 casos de infecção pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste domingo, o total de vítimas mortais sobe assim para 21.039 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 3.258.409​.

O relatório de situação indica que há agora 1396 doentes nas alas covid-19 dos hospitais, mais 18 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos, há um total de 102, mais um do que no boletim anterior.

Recuperaram da doença mais 612 pessoas, para um total de 2.784.612 recuperados. Nesta altura, 85,5% dos casos recuperaram da doença. Esta percentagem tem vindo a diminuir, resultado do aumento de casos detectados: excluindo recuperações e óbitos, há neste momento 452.758 casos activos (mais 6457 do que no dia anterior), cerca de 13,9% dos identificados até agora.

O maior número de casos foi detectado em Lisboa e Vale do Tejo, com 2531 casos. Foram ainda identificados 1535 na região Centro, 1478 na região Centro, 424 no Algarve, 408 nos Açores, 393 no Alentejo e 338 na Madeira.

Em relação às mortes, dez das 38 foram reportadas na região Centro, nove em Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte e ainda quatro no Alentejo e duas no Algarve, nos Açores e na Madeira.

Em termos de distribuição etária, 24 foram de pessoas com 80 ou mais anos (12 mulheres e 12 homens), somando-se ainda óbitos de 11 pessoas no grupo dos 70 aos 79 anos (cinco mulheres e seis homens), dois na casa dos 60 aos 69 anos (uma mulher e um homem) e ainda a morte de um homem entre os 50 e os 59 anos.

Os indicadores da matriz de risco, que permite avaliar o avanço ou recuo no desconfinamento, só são actualizados nos boletins das segundas, quartas e sextas-feiras. Na matriz mais recente, o índice de transmissibilidade – R(t), o número de pessoas que são infectadas por alguém – estava em 0,70 no continente e 0,72 a nível nacional.

A incidência a nível nacional desceu para 2533,7 casos por 100 mil habitantes. Se tivermos em conta apenas os dados do continente, está nos 2470,4 casos por 100 mil habitantes.