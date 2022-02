A guerra na Ucrânia através da lente de dez fotojornalistas

Uma lista de dez fotojornalistas e fotógrafos locais e internacionais que estão na linha da frente do conflito na Ucrânia, e cujo trabalho pode ser acompanhado no Instagram.

Inspirado por uma lista do Instagram da conta Support Photojournalism com 30 fotojornalistas e fotógrafos que estão, actualmente, a cobrir o conflito na Ucrânia, o P3 apresenta dez fotógrafos locais e internacionais que têm mostrado a realidade nua e crua que se vive no território do Leste Europeu assolado pela guerra.

Oksana Parafeniuk

Oksana Parafeniuk é uma fotógrafa independente de Kiev, capital da Ucrânia, que, através do seu trabalho, pretende “explorar as manifestações da resiliência humana e a dignidade entre pessoas a passar por dificuldades”. Já trabalhou com o The Washington Post, The New York Times, Time, Le Monde, Der Spiegel, entre muitos outros órgãos de comunicação por todo o mundo.

Serhii Korovainyi​

Serhii Korovainyi​ é um fotógrafo documental e de retratos ucraniano, ensinando, igualmente, fotojornalismo na Academia da Universidade Nacional de Kiev-Mohyla. Korovainyi já trabalhou como fotojornalista tanto em órgãos de comunicação ucranianos como internacionais, como Financial Times, Radio Free Europe e The Ukrainians.

Anastasia Vlasova

Com um trabalho focado na guerra no leste da Ucrânia, Anastasia Vlasova é uma fotógrafa documental a viver actualmente em Kiev. Anteriormente, fez cobertura da Revolução Ucraniana de 2014, da anexação da região da Crimeia e do tiroteio do voo MH17 da Malaysia Airlines, perto da cidade ucraniana de Donestk.

Evgeniy Maloletka

Natural da cidade de Berdyansk, no leste da Ucrânia, Evgeniy Maloletka é uma fotojornalista freelancer, que já fez a cobertura da Revolução da Ucrânia, em 2014, assim como os conflitos na região da Crimeia. Começando a carreira em 2009 em agências de notícias locais, o seu trabalho já foi publicado em vários órgãos de comunicação internacionais, como Time, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel e El Pais.

Mstyslav Chernov

Nascido no leste da Ucrânia, em 1985, Mstyslav Chernov é um “jornalista visual” e um romancista, trabalhando, actualmente, para a Associated Press. Nos últimos nove anos, tem coberto assuntos de várias áreas, desde a Ucrânia até ao Meio Oriente, tendo ganho os prémios da Royal Television Society e de “Fotógrafo Ucraniano do Ano”.

Wolfgang Schwan

Membro da Associação de Fotógrafos da Imprensa Nacional (NPPA, na sigla original) e da The Curious Society, Wolfgang Schwan é um fotógrafo documental de Filadélfia, nos Estados Unidos da América. Wolfgang já teve as suas fotografias publicadas em inúmeros jornais e revistas, desde o The Washington Post e The Guardian até Vanity Fair e Al Jazeera.

Ümit Bektaş

Nascido em Ancara, capital da Turquia, Ümit Bektaş trabalha agora como fotojornalista da Reuters, após fotografar durante 13 anos para o jornal diário turco Milliyet. Ümit especializa-se em fotografia de notícias gerais e também de guerra.

Justyna Mielnikiewicz

Justyna Mielnikiewicz é uma fotógrafa da Polónia, estando em Tbilisi, capital da Geórgia, desde 2003. Os seus trabalhos já foram publicados em inúmeros órgãos de comunicação internacionais, desde o The New York Times e Le Monde até National Geographic, e dos vários prémios que recebeu na sua carreira destacam-se o World Press Photo e de Fotojornalista do Ano da Canon.

Carlos Barria

Natural de Barichole, na Argentina, Carlos Barria é, actualmente, fotojornalista da agência internacional Reuters. Em 2021, foi premiado com o título Fotojornalista do Ano pela agência de notícias internacional.

Bryan Woolston

Bryan Woolston é um fotojornalista norte-americano da Reuters, da Associated Press e da Getty Images. Para Woolston, “é a responsabilidade do fotojornalista combinar a arte da fotografia com a responsabilidade ética de jornalismo honesto”.

