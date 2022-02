Japão junta-se ao Ocidente nas sanções ao sistema SWIFT

Japão junta-se à União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido que ontem decidiram endurecer as sanções financeiras contra a Rússia.

O Japão vai juntar-se aos países ocidentais e bloquear o acesso de alguns bancos russos ao sistema de transferências monetárias internacionais SWIFT.

A decisão foi anunciada neste domingo pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, depois de ontem à noite a União Europeia, os Estados Unidos da América e o Reino Unido terem decidido endurecer as sanções financeiras contra a Rússia como retaliação pela invasão militar da Ucrânia.

Fumio Kishida disse que o Japão vai juntar-se a esta iniciativa que pretende “isolar a Rússia do sistema financeiro internacional e da economia mundial, nomeadamente a exclusão de certos bancos russos do SWIFT”.

“Pediram ao Japão para participar. O Japão juntar-se-á a essa iniciativa”, frisou o primeiro-ministro nipónico, citado pela agência AFP, reforçando as sanções que já tinham sido aprovadas na véspera.

O SWIFT é o principal sistema de comunicação que os bancos utilizam para realizar transacções transfronteiriças e movimenta diariamente milhares de milhões de dólares em mais de 11.000 bancos e outras instituições financeiras em todo o mundo.

Com a exclusão de alguns bancos do sistema, a Rússia verá limitada a sua capacidade para importar e exportar produtos. *Com agências