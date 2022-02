Roma voltou a vencer, sem Mourinho, com menos um e aos 99 minutos

A Roma, de José Mourinho, regressou hoje às vitórias na Liga italiana de futebol, marcando o único golo da partida no terreno do Spezia aos 99’, depois de ter dominado intensamente ao longo de todo o jogo.

O treinador português está castigado e viu da bancada um jogo que poderia ter terminado em goleada, com três bolas nos postes da baliza anfitriã e muitos remates perigosos da Roma, que se deslocou a La Spezia para a 27.ª jornada da Série A.

Reduzido a dez desde o fim da primeira parte, por expulsão do francês Kelvin Amian, o Spezia tudo fez para tentar suster o ataque continuado dos romanos, só falhando mesmo no final, com o golo de grande penalidade do inglês Tammy Abraham.

Depois de quatro jogos sem vencer, a Roma retoma as vitórias e com estes três pontos a Roma sobe ao sexto lugar, com 44 pontos, enquanto o Spezia continua mal posicionado, em 16.º, com 26 pontos.