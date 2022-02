Renascimento de Aubameyang e redenção de Dembélé

Barcelona vence Athletic Bilbao com o quinto golo do gabonês em seis jogos pelos “blaugrana”, mais um golo e duas assistências do francês que está em fim de contrato.

Há noites em que tudo corre bem ao Barcelona. Foi o que aconteceu neste domingo, no triunfo dos “blaugrana” por 4-0 em Camp Nou sobre o Athletic Bilbao em jogo a contar para a 26.ª jornada da liga espanhola. Não tanto pela vitória em si, indiscutível e por números generosos, mas pela forma como foi obtida, com um golo de um avançado que está a renascer para o futebol em Barcelona e com uma incrível exibição de um talentoso jogador que ainda não é certo que vá continuar nos “blaugrana”.

Demorou algum tempo até à equipa de Xavi Hernández quebrar a resistência dos bascos. Aos 37’, após um lançamento lateral de Dani Alves que Piqué recebeu com a cabeça, Pierre Emerick Aubameyang encaminhou a bola para a baliza de Unai Simon, naquele que foi o seu quinto golo em seis jogos desde que trocou o Arsenal pelo Barcelona no mercado de Inverno.

O papel principal do jogo não seria do avançado gabonês, mas de Ousmane Dembélé, o talentoso e irregular extremo francês que está em fim de contrato com o Barcelona e não é certo que vá renovar contrato. O melhor golo da noite pertenceu-lhe, aos 73’, num tremendo remate em ângulo difícil após passe de De Jong. Mas o recital do francês não ficou por aqui. Foi a partir dos seus pés que o Barcelona chegou à goleada, com assistências para os golos de De Jong (90') e Depay (93').

Com este triunfo, o Barcelona reentrou no top 4 da liga espanhola, agora com 45 pontos, já a 15 de distância do líder Real Madrid, mas a apenas um do Bétis, terceiro classificado e mais longe da frente após desaire no dérbi da Andaluzia com o Sevilha (2-1).