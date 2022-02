Liverpool vence final que ninguém merecia perder

Se fosse um filme, teria sido escrito assim. Kepa Arrizabalaga é o suplente do Chelsea, relegado para este estatuto por Mendy, mas entra sempre que é preciso desempatar nos penáltis - o espanhol é um especialista a defendê-los. E depois de 120 minutos sem golos na final da Taça da Liga com o Liverpool em Wembley, era Kepa quem estava na baliza do Chelsea, lançado por Thomas Tuchel para fazer a diferença.

Depois de 20 penáltis convertidos, chegou a vez dos guarda-redes testarem a sua competência no remate. Primeiro foi Kelleher, o irlandês a quem Klopp entregou as suas redes, a marcar. Depois, Kepa avançou e atirou bem por cima, lançado os “reds” nos festejos da nona Taça da Liga da sua história.

Foi a primeira vez em dez anos que o Liverpool conquistou o troféu, a primeira vez com Jurgen Klopp, colocando um ponto final em quatro triunfos consecutivos do Manchester City. Quanto ao Chelsea, vai manter-se com os seus cinco triunfos na competição (a última foi em 2015, com José Mourinho), aumentando isso sim o número de finais perdidas (quatro).

Se alguém fizer um “ranking” de finais espectaculares que não tiveram um único golo, este Chelsea-Liverpool merece estar numa posição cimeira. Wembley encheu como já não se via desde que começou a pandemia da covid-19, dividido em duas cores, azul e vermelho, para assistir a 120 minutos de um futebol eléctrico e espectacular, quase sempre bem jogado e com muito drama à mistura.

Liderados a partir do banco por dois velhos rivais dos tempos da Bundesliga, Tuchel e Klopp, Chelsea e Liverpool dividiram o jogo, as oportunidades, ambos beneficiaram de defesas impossíveis dos seus guarda-redes e até houve golos anulados às duas equipas. O Liverpool chegou a celebrar um golo de Matip aos 67’, anulado pelo VAR, que detectou uma falta de Van Dijk. Quanto ao Chelsea, chegou a festejar nada menos que três vezes o golo, um de Kai Havertz aos 78’ e dois de Lukaku aos 98’ e 110’.

Diogo Jota começou no banco e entrou aos 80’ para o lugar de Sadio Mané. Klopp queria que o português mantivesse a intensidade do ataque dos “reds”, muito alimentado pelas iniciativaz do ex-portista Luis Diaz, mas não conseguiu evitar o prolongamento. E o equilíbrio foi-se mantendo até ao 120.º minuto.

Pouco antes do final do tempo regulamentar, Tuchel tirou o excelente Mendy para meter o especialista Kepa, que já tinha sido o herói no triunfo do Chelsea na Supertaça Europeia contra o Villarreal em circunstâncias semelhantes. Nos primeiros 21 penáltis, ninguém falhou - Jota foi o sexto do Liverpool a marcar, Kelleher, guardião dos “reds” na final, marcou o 11.º. O antigo guardião do Athletic Bilbao não tinha segurado nenhum dos remates a partir dos 11 metros, mas ainda podia ser decisivo. E, de uma certa maneira (não aquela que desejava), foi.