João Coelho bate recorde de Portugal nos 200 metros

João Coelho juntou neste sábado o título dos 200 metros ao dos 400 conquistado na véspera, e acrescentou-lhe o recorde de Portugal nos Nacionais de pista coberta, aos quais chegou “na desportiva”.

Na regressada prova de 200 metros, que estava ausente do programa dos Nacionais há três anos, João Coelho correu em 21,01 segundos, superando um recorde com mais de 13 anos, conseguido em 2009 por Arnaldo Abrantes (21,02s).

“Eu vinha numa de desportiva, para acumular provas, porque ainda tenho poucas, mas fico muito contente por esta marca”, disse o atleta do Sporting.

A pouco mais de um mês de cumprir 24 anos, João Coelho perspectiva “uma boa época” e ainda vai tentar mínimos nos 400 metros para os Mundiais de pista coberta.

“[Esta marca] Tem um sabor especial, não esperava uma marca assim, porque ontem [sábado] ainda corri os 400 metros. Mas fico muito contente por este recorde de Portugal”, referiu.

Na final de 200 metros, João Coelho superou Delvis Santos (Jardim da Serra), que correu em 21,31 segundos, e Diogo Antunes (Benfica), em 21,66.

O recorde de João Coelho é o segundo alcançado nos Nacionais de pista coberta de Pombal, depois de, no sábado, Auriol Dongmo ter batido o recorde absoluto no peso, com um lançamento de 19,90 metros, que é igualmente melhor marca mundial do ano.