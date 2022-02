FC Porto tem de subir a “montanha” para ganhar balanço

Vem aí uma fase de jogos teoricamente mais acessíveis no campeonato, mas, antes dessas partidas, o FC Porto defronta uma equipa que não perde desde Dezembro e que recentemente “enganou” o Benfica no Estádio da Luz.

A jornada 24 da I Liga pode ser, para o FC Porto, uma plataforma de “balanço” para o que resta do campeonato. Os “dragões” enfrentam hoje (20h30, SPTV) o Gil Vicente, a grande surpresa do campeonato — e que não perde desde meio de Dezembro (oito jogos em quase dois meses). Esta é a má notícia. A boa notícia para a equipa portista é que vencer o Gil Vicente poderá significar subir a uma rampa de lançamento. E aproveitar o deslize do Sporting.

Até meados de Abril, o FC Porto vai ter pela frente Paços de Ferreira, Tondela, Boavista e Santa Clara, equipas com campeonatos assim-assim, podendo ser um balanço tremendo para uma rectafinal de I Liga com jogos frente a Sp. Braga e Benfica. Para subir a essa “rampa”, os “dragões” têm de ultrapassar uma equipa que ainda há pouco tempo foi ao Estádio da Luz “enganar” o Benfica (vitória por 2-1).

Se no último jogo, frente ao Moreirense, havia indicadores claros do caminho que o FC Porto poderia seguir (recuperações de bola em zonas adiantadas, frente a uma equipa sofrível nesse capítulo), frente ao Gil o cenário é outro. A formação de Ricardo Soares não só é das que melhor tratam a bola (sexta com melhor percentagem de acerto no passe), como é a quarta equipa que mais passes longos faz, algo que indica que não tem pudor em bater longo, se se justificar.

E não o faz de forma aleatória. Na Luz, provou ser uma equipa muito perigosa em transições, não só pela rapidez e técnica dos alas, mas também pelo critério dos criativos — sobretudo Pedrinho. Sérgio Conceição está avisado para tudo isso: “Tem jogadores experientes e um treinador sólido, que tem vindo a realizar um trabalho muito interessante em equipas que, teoricamente, não lutam por determinados objectivos mas nas quais ele consegue obter resultados e exibições acima da média”, descreveu o treinador do FC Porto, numa referência elogiosa a Ricardo Soares.

O Gil encerra também um dado curioso: é a segunda equipa que mais canaliza ataques pela direita (43%), mas é a equipa da I Liga que mais remata do lado esquerdo do seu ataque (24% dos remates). Isto indica que é uma formação habilitada não só a criar perigo pelos dois lados como a criar engodos num dos corredores, para ferir na ala oposta.

Para superar este desafio, o FC Porto terá de superar ainda o desgaste. A equipa jogou em Roma, frente à Lazio, na última quinta-feira à noite, pelo que terá pouco tempo de descanso para defrontar os minhotos. Sérgio Conceição, que tem depois o embate com o Sporting, relativo à Taça de Portugal, para preparar, não quer os jogadores a desviarem as atenções do essencial. “Este é o jogo mais importante. À medida que isto caminha para o fim, os jogos têm o seu peso”.

Também Ricardo Soares abordou a questão do desgaste do adversário, desvalorizando-o: “O FC Porto está muito habituado a essa densidade de jogos, preparou um plantel para isso e tem um conjunto de jogadores com enorme competência”.