“Isto não é uma guerra entre israelitas e palestinianos, isto é uma guerra entre ‘irmãos’”

O economista Vítor Silva mora na Ucrânia há cerca de 20 anos e, pelo menos para já, não está de saída. Deslocou-se com a família de Kiev para uma zona mais pacata no Leste do país, onde aguarda melhores dias.

Acordei com um estrondo enorme esta sexta-feira de madrugada. Seriam cinco da manhã. Segundo as notícias, foi um caça abatido em pleno voo. Uma parte da aeronave deve ter caído perto da nossa casa. Não muito longe de nós, pelo menos a fachada de um prédio ficou danificada. Havia vidros estilhaçados e uma varanda inclinada.

Não queria sair de Kiev. A minha mulher é que quis. Eu acredito que a percentagem de alvos civis será mínima, mas, perante as notícias que davam conta de um cerco à cidade e da possibilidade de ataques com mísseis, acho que tomámos a decisão certa. Viemos para uma zona que julgámos pacata, onde a minha mulher tem família.

Viajamos de carro. Não tivemos qualquer dificuldade em sair da cidade. Dirigimo-nos para leste da Ucrânia, para um destino que prefiro não identificar. É para oeste, em direcção a Lviv, perto da fronteira com a Polónia, que se têm formado aqueles engarrafamentos intermináveis de que se tem falado.

Tivemos de ir a quatro estações de abastecimento de combustível. Nas primeiras três, a gasolina estava esgotada. Ficar sem combustível pelo caminho, ao frio, era uma das minhas preocupações, mas correu tudo bem. Não nos deparámos com qualquer obstáculo. Praticamente nem vimos militares. E isso fez-nos pensar que esta zona seria, de facto, segura.

Moro na Ucrânia há cerca de 20 anos. Fiz a licenciatura em Economia em Portugal. Fiz o mestrado na mesma área noutro país europeu. Na sequência disso, vim para a Ucrânia trabalhar para as instituições europeias com um contrato temporário. A seguir, a minha situação familiar alterou-se. Tornei-me pai. Decidi ficar. E é aqui que desejo continuar com a minha família.

Não esperava isto. Não tão depressa. Pensava que os russos iam entrar em Donetsk e Lugansk, em suma, nos territórios ocupados, e que só mais tarde chantageariam o Governo, a fim de este se tornar mais próximo de Moscovo. Não esperava que reconhecessem a independência de Donetsk e Lugansk e de imediato atacassem a capital. Ninguém esperava. Também não esperava que entrassem pela Bielorrússia, porque isso envolve um país terceiro. Isso reforça a ideia de que o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, quer recriar a antiga União Soviética.

Na minha opinião, Putin pretende provocar um golpe de Estado. Se assim for, se conseguir mudar o governo, talvez a situação se acalme. Talvez não. Talvez passe a haver uma guerrilha urbana. Quem sabe? É muito difícil fazer um prognóstico.

Do que tenho lido, tanto à direita como à esquerda, tanto por fontes locais como por fontes internacionais, penso que a situação não vai melhorar muito depressa, mas, honestamente, fiquei bem surpreendido com a resposta dos ucranianos aos russos. Claro que tudo se pode alterar depressa. A Ucrânia está a enfrentar um dos exércitos mais poderosos do mundo. E já este sábado percebemos que o sítio onde estamos não é tão sossegado como pensávamos...

A quem tem familiares e amigos aqui, gostaria de lembrar que os alvos fundamentais dos ataques aéreos não são civis, mas militares. É normal que se sintam preocupados, mas deverão permanecer serenos. Claro que guerra é guerra, mas isto não é uma guerra entre israelitas e palestinianos, isto é uma guerra entre “irmãos”. Não creio que os russos tenham interesse numa carnificina.

Os meus filhos são relativamente novos para entender o que está a acontecer. Noto que estão um tanto stressados, mas não compreendem bem as razões. Nós vamos tentando explicar-lhes algumas coisas, recorrendo a fotografias. Sobretudo, queremos que percebam que precauções devem tomar.

Quanto a mim, estou no grupo dos 50. Não é a primeira vez que me vejo no meio de uma guerra. Apesar de ser uma criança na Guerra Colonial, apercebi-me de algumas coisas. Os meus pais reagiram de uma forma calma, racional e planificada. Talvez isso me tenha influenciado no sentido de nesta situação tensa me manter calmo. Já disse à família e aos amigos em Portugal que não vale a pena entrar em pânico. Eu tenho a sorte de ser um cidadão da União Europeia, o que quer dizer que tenho sempre a possibilidade de entrar na União Europeia.