Covid-19 em Portugal: 28 mortes e 9851 novos casos. Internamentos descem

Portugal registou, nesta sexta-feira, mais 28 mortes associadas à covid-19 e 9851 casos de infecção. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado, o total de vítimas mortais sobe assim para 20.866 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 3.251.302.

O relatório de situação indica que há agora 1378 doentes nas alas covid-19 dos hospitais, menos 123 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos, há um total de 101, mais três do que no boletim anterior.

O número de casos activos diminuiu para 446.301, menos 9932 do que na quinta-feira, e em 24 horas foram dadas como recuperadas 19.755 pessoas, para um total de 2.784.000 desde o início da pandemia. Há agora menos 12.161 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 426.472.