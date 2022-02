Amena Cavaqueira: Andreia Garcia à conversa com Luísa Bebiano

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

Neste sétimo episódio do podcast Antecâmara, recebemos Amena Cavaqueira, um programa de conversas conduzidas pela arquitecta Andreia Garcia, onde só existe uma certeza: não se falará de arquitectura. Mas haverá arquitectos, sem papas na língua, numa amena cavaqueira.

A conversa de hoje é, pois, com a arquitecta Luísa Bebiana. No meio da arquitectura, design, cinema, música, escultura, cerâmica e toda a arte que a rodeia, Luísa Bebiano tem atelier próprio de arquitectura desde 2010, fundado na Incubadora do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra. Desenvolve projectos que a relacionam com a música, o teatro e o cinema: universo temático que é a base da investigação que está a desenvolver para a tese de doutoramento.

Esta Amena Cavaqueira vagueia pela vida em geral e as suas infinitas valências. A intensidade e visceralidade do processo na descoberta dos interesses ao longo da juventude. Da escultura à arquitectura, Andreia Garcia e Luísa Bebiano viajam pelos objectos diários que fizeram parte do seu percurso de vida.

Luísa Bebiano é licenciada em Arquitectura pela Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, com uma passagem pelo Politécnico de Torino (Itália). Iniciou a sua actividade enquanto arquitecta independente com trabalhos para Angola; a sua actividade enquanto directora de arte na equipa do realizador António Ferreira e a sua actividade de cenografia com João Mendes Ribeiro. Desenvolve uma forma sistematizada para o fabrico automatizado de protótipos relacionados com a arquitectura, indústria cerâmica e design e faz frequentemente conferências e workshops por todo o país, no âmbito do seu trabalho interdisciplinar. Tem sido distinguida em diversos concursos sobre obra realizada.

Amena Cavaqueira é um programa da Rádio Antecâmara da autoria da arquitecta Andreia Garcia, curadora e professora nas áreas da arquitectura e da cidade. É fundadora do atelier Architectural Affairs e co-fundadora da Galeria de Arquitectura, no Porto. O seu doutoramento recebeu o Prémio Manuel Tainha. Actualmente, é responsável pela programação da Arquitectura e do Território no âmbito da candidatura Guarda 2027 - Capital Europeia da Cultura. É professora auxiliar na Universidade da Beira Interior e professora convidada na Architectural Association.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

