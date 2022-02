Pertencer

De tudo o que tem sido dito em relação à guerra, pouco se tem falado, no meu ponto de vista, de duas coisas.

1) Pertencemos a uma aldeia global. Longe vão os tempos em que notícias, vindas do outro lado do mundo, mereciam um mero: isso não me diz nada. Hoje vivemos numa aldeia global, em que tudo é influenciado pelo que se passa em todo o lado. As transformações são várias. As consequências são resultado das acções.

2) Pertencer a alianças como a NATO e como a União Europeia são, efectivamente, o caminho. A esta hora, caso a Ucrânia pertencesse a alguma destas organizações, a resposta teria sido já diferente, acredito eu. Os partidos que são contra o projecto europeu devem neste momento reflectir essas posições. Dependemos de todos. Todos dependem de nós.

Resta-nos, neste momento, ser solidários. Mas às organizações, locais, regionais, nacionais e internacionais devem estar, a esta hora, a perguntar o que podem fazer para ajudar e fazê-lo efectivamente. Acolher refugiados ucranianos seria um bom começo. Os portugueses devem ter os braços abertos nesta hora difícil.

Pedro Perdigão, Lousada

A capa da cobardia

É surpreendente a capacidade do ser humano, quando olha o seu semelhante como um ser inferior, e lhe retira pela força das armas o direito à vida, quando se mostra incapaz de dialogar, aceitando as diferenças dos demais cidadãos ou povos, o que é revelador da tirania daqueles que se acham fortes quando olham para os outros como os mais fracos.

Era expectável que após a queda da União Soviética, e a dissolução do até então designado Bloco de Leste, se mantivessem vivas as aspirações de reunificação, por parte de elementos da linha do antigo regime, cujas preocupações não seriam a salvaguarda dos bem-estar dos povos mas ficarem na história pela sua valentia e pela brutalidade das suas acções que não poupam ninguém, causando destruição e sofrimento a todos os níveis.

A invasão da Ucrânia com todos os pretextos inventados, só se explica pela cegueira de um regime totalitário que impõe restrições a um povo, que não convive bem com os opositores, que persegue e castiga quem tem opiniões contrárias à sua, e que procura mascarar a realidade com discursos que contrariam as suas acções, e onde quem sofre são sempre os que estão na frente de combate, porque aqueles que detêm o poder e ordenam não têm coragem de enfrentar as armas, mas escondem-se na capa da cobardia.

Américo Lourenço, Sines

​A paz e a democracia

Grande parte da população da Europa Ocidental só tem ideias concretas da própria Europa como um Continente, exemplo de Paz e de Democracia, assumindo ser algo eterno, onde nasceram, vivem e virão a morrer. Nunca viveram conscientemente em ditadura, nem em guerra, nem com alguém que tivesse estado em locais de guerra. Logo, encaram estas duas situações como inimagináveis. A agressividade humana está muito mais “desperta” no ser humano do que parece. O poder pelo poder, agrada a muitos. E se houver uma junção de agressividade com vontade de “alcançar” ou “agarrar” o poder, vale tudo para que aconteça. Fazer a guerra para quem assim actua, é demasiado fácil.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Jornadas Mundiais da Juventude

Sem pôr em causa a correcção do projecto de segurança para a realização das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), as certezas evidenciadas pelos intervenientes na reportagem de 23 de Fevereiro no aterro de Beirolas suscitam-me preocupação quando recordo os acidentes em eventos como Duisburg, em Julho de 2010, Mount Meron em Israel, em Abril de 2021, e Houston, em Novembro de 2021. Contrariamente ao senso comum, não são ataques de pânico que geram os atropelamentos pela multidão, são antes fenómenos de turbulência e de ressonância na movimentação aleatória das pessoas que acabam por pressionar acima do suportável membros da multidão. A legislação (port.135/2020) determina, para a esperada afluência de 1,5 milhões de pessoas, uma unidade de passagem de evacuação por cada 300 pessoas, o que requer 3000m de largura para as saídas de emergência. Os terrenos da JMJ são limitados pela via férrea e por uma via rápida (será que vai ser interditado o transito nas duas?), pelo Tejo, por uma ETAR, por ruas sem a capacidade para tantas pessoas. Seria portanto desejável que fossem divulgadas as análises de segurança.

Igualmente se desejaria ver debatidas as alternativas à deslocalização do terminal da Bobadela, que movimentam anualmente 300.000 TEU e à possibilidade de compatibilizar a desejada zona de lazer ribeirinha com a manutenção pelo menos da parte norte do terminal para não prejudicar mais a economia do porto de Lisboa.

Fernando Santos e Silva, Lisboa