O montado de sobro e outras paisagens

É inevitável começar por aqui: há uma guerra na Ucrânia e os estilhaços fazem-se sentir por toda a Europa e por todo o mundo. Na Fugas, não nos esquecemos disso, sabemos bem os custos humanos e todas as implicações deste conflito, mas, enquanto nos mantemos atentos a essa realidade, continuamos a cumprir a nossa missão: abrir janelas por Portugal e pelo mundo, porque todos temos o direito de partir à descoberta. Em paz.

E, para um intervalo de realidades mais duras, talvez poucos sítios sejam melhores para encontrar uma certa paz que o montado alentejano e ribatejano, essa paisagem criada há pouco mais de 150 anos e que, hoje, faz parte da identidade destas duas regiões, marcando profundamente a cultura, os ciclos de trabalho e a economia local com a indústria da cortiça. É no Alentejo e no Ribatejo que está a maior mancha territorial do planeta do montado de sobro e de cortiça e ambos querem trazer turistas a conhecer este ecossistema. A Mara Gonçalves e o Nuno Ferreira Santos abrem o caminho para muitas descobertas.

A Alexandra Prado Coelho, por sua vez, apresenta-nos o trabalho da artista plástica Graça Pereira Coutinho sobre a paisagem. Ela viaja pelo mundo com um caderno, aguarelas, caneta de cor, e em cada sítio procura “sentir o que está ali”, os sons, “a temperatura do ar, da terra”. Desta vez, a artista plástica, que é a protagonista da semana, parou em Ventozelo, no Douro.

Mais a sul, em Faro, o histórico Hotel EVA está a comemorar 55 anos e a propósito disso lançou um livro que passa em revista as suas memórias. Com esse pretexto, a Mara Gonçalves passou lá uma noite e descobriu que a história não é para esquecer, mas o trunfo da modernidade joga-se no campo da gastronomia.

Por falar em gastronomia, temos muita coisa apetitosa para servir. O João Mestre, por exemplo, traz uma boa notícia para os lisboetas: o Pinóquio está de regresso à Praça dos Restauradores e propõe nada menos do que mais do mesmo. E essa é a melhor promessa que nos poderiam fazer. Ainda em Lisboa, o Edgardo Pacheco sugere que se vá provar o menu omekase no Praia no Parque, no topo do Parque Eduardo VII, onde o chef Lucas Azevedo nos pode ensinar muito sobre peixe maturado. Para sobremesa, a Andreia Marques Pereira propõe um pudim abade de Priscos à moda da centenária Doçaria Cruz de Pedra, em Braga. Vale a pena parar em mais este capítulo dos guardiães do sabor. E que tal rematar tudo com umas boas amêndoas portuguesas? A crónica do Miguel Esteves Cardoso é sobre elas e vale a pena, como sempre.

Nos vinhos, o Pedro Garcias escreve sobre as deliciosas fraudes no vinho do Porto e, na companhia do Manuel Carvalho, apresenta as novidades da semana.

A Carla B. Ribeiro, como de costume, traz as novas do mundo automóvel – hoje com um ensaio ao Kia Sorento, o grande SUV da marca sul-corena que oferece um cuidado premium sem se colocar ao lado das marcas ditas de prestígio, sobretudo em matéria de preço.

E porque estamos em fim-de-semana de Carnaval, fecho com a Memória de viajante do Humberto Lopes, que evoca um Entrudo na Galiza.

Por hoje é tudo. Volto no próximo sábado com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana, bom Carnaval e boas fugas!

Também vale a pena ler

Elon Musk riu-se da ideia de a Tesla usar muita água. Agora, a questão deixou de ter graça e a fábrica está parada

O futurista Dubai abriu o impactante Museu do Futuro

História e engenho em união ibérica: Santa Maria e Vera Cruz em Setúbal para visitas gratuitas

Porto - Porto Santo: easyJet já vende bilhetes desde 20 euros

Entre as pesqueiras e lagoas do Tejo: Mação inaugura passadiços junto ao rio