"Sabemos o que estamos a defender: o nosso país, o futuro das nossas crianças"

Depois de mais uma noite em Kiev em que a ofensiva russa não deu descanso, Volodimir Zelenskii dirigiu-se novamente ao país. A mensagem foi de resiliência: "Kiev e cidades importantes em redor da capital continuam controladas pelo nosso exército. Os nossos invasores queriam bloquear o centro do nosso país, mas nós estragámos-lhes os planos". "A luta continua em muitas cidades e distritos do nosso Estado. Mas nós sabemos o que estamos a defender: o nosso país, a nossa terra, o futuro das nossas crianças".

A destruição de bairros residenciais é o "argumento supremo para que o mundo nos ajude a parar a invasão", diz Zelenskii, apelando mais uma vez à ajuda internacional. O presidente ucraniano acrescentou ainda que o seu povo já fez por merecer tornar-se um membro da União Europeia, e que isso seria a prova derradeira de apoio.

Pediu aos cidadãos ucranianos que entretanto saíram do país para que regressem para ajudar no combate, e que se juntem a eles todos os cidadãos estrangeiros que queiram ajudar a Ucrânia. "Nós damo-vos armas!", garantiu.

Por fim, dirigiu-se ainda ao povo russo, agradecendo as manifestações que têm corajosamente acontecido na Rússia, e pedindo para que não se calem. "Sabemos que muitos de vós estão chocados com a crueldade das vossas autoridades. Párem aqueles que vos mentem, que nos mentem, que mentem ao mundo. Precisamos de acabar com esta guerra. Nós podemos viver em paz - globalmente, como humanidade".