Conhecer o nosso planeta e aprender a cuidar dele

“O livro e disco Cabeças de Vento é um convite a sair de casa, a respirar ar puro, a ir para a rua conhecer o planeta em que vivemos”, dizem-nos os autores do projecto musical, que neste domingo se transformará num espectáculo em Lisboa, no Teatro Maria Matos (11h).

Inês Pupo e Gonçalo Pratas, num depoimento enviado ao PÚBLICO por email, contam como chegaram até aqui: “Depois de nos termos visto obrigados a estar mais tempo em casa, parece ser ainda mais importante pisar a terra, sentir a areia nos pés, subir a serra, estar em contacto com a natureza, usufruir da experiência de nos sentirmos insignificantes perante uma paisagem onde não há elementos construídos por humanos.”

Assim, esta dupla, já com vários trabalhos, criou agora poemas sobre paisagens, seres vivos, mas também sobre a nossa acção sobre o planeta.

Foto Ricardo Machado/Inês Pupo

“A consciência ambiental tem vindo a ser um tema cada vez mais central no nosso dia-a-dia, mas apercebemo-nos de que neste assunto somos, como espécie, algo distraídos; cabeças de vento, porque sabemos o que deve ser feito, mas nem sempre o fazemos”, dizem.

No poema/canção que dá título ao livro, pode ler-se: “Queremos defender a Terra/ reciclar, mudar de vida/ aumentar a consciência, ganhar a tara perdida. // Mas nisto o que é que acontece?/ Com todo o nosso talento e humanas capacidades,/ somos cabeças de vento…// Queremos respirar ar puro, mas poluímos a eito,/ queremos mergulhar no mar/ mas o plástico dá jeito…/”

Cabeças de Vento promove assim o contacto com a natureza, o seu conhecimento, respeito e protecção. Palavras dos autores: “Este livro e disco pretende ser um ponto de partida; um convite a sair dos ecrãs e conhecer as árvores, as ervas-de-cheiro, as maravilhas do mundo natural, a fauna e flora da zona entre marés, o ciclo da água. Um convite para todos a sermos um pouco menos cabeças de vento, enquanto contemplamos e cantamos juntos, enquanto redescobrimos como é viver a 100%.”

O registo áudio traduz-se num projecto folk rock que conta com a participação de Alexandre Alves (bateria), António Quintino (contrabaixo), João Fragoso (bandolim e guitarras) e Malu Garcia (violino). O livro dispõe de um código QR que encaminha o leitor para as plataformas digitais, onde pode escutar as músicas.

Foto Ricardo Machado/Inês Pupo

Fotografias combinadas com ilustrações registam paisagens e seres vivos de uma forma serena e poética. Dá mesmo vontade de sair para respirar.

Na contracapa, escreve-se: “Estar neste planeta. Cantar a plenos pulmões e dançar.” Bela sugestão.

Cabeças de Vento Texto: Inês Pupo e Gonçalo Pratas

Ilustração: Ricardo Machado

Fotografia: Inês Pupo

Música: Gonçalo Pratas, João Fragoso e Constroisons, Lda

Edição livro+áudio: Constroisons, Lda

30 págs.; 12,50€

Espectáculo no Maria Matos: 8€

