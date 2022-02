Histórico de Faro, o hotel EVA tem na gastronomia o maior trunfo de modernidade

A piscina construída de origem no terraço, com vista panorâmica para a ria Formosa, mantém-se um ex-líbris, mas, aos 55 anos, o hotel AP EVA Senses quer é ser uma proposta de modernidade e dinamismo aberta à cidade de Faro.

A fachada, um bloco muito branco de geometrias apertadas, ainda veste a patine dos anos de 1960, impondo-se entre a marina, a ria Formosa e o centro de Faro. Numa época em que os hotéis da região ainda se contavam pelos dedos, o EVA nasceu com – e sobre – a nova estação rodoviária da cidade, pela mão da Empresa de Viação do Algarve, a EVA que lhe deu o nome. Ainda hoje, ao chegarmos ao hotel pela Avenida da República, vamo-nos cruzando com o vaivém de autocarros que lhe correm no ventre, apesar de a companhia ter vendido há muito o hotel, actualmente propriedade do grupo AP, da Madre Turismo.