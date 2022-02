Praia no Parque: o peixe maturado é bom e recomenda-se

O facto de sermos doidos por peixe fresco não deve impedir-nos de provar peixes maturados. Para início de conversa, peixe maturado não é peixe apodrecido. Não tem nada a ver com caneja de infundice, garum e coisas parecidas. É somente peixe com mais sabor e melhor textura. Querem arriscar? Passem pelo Praia no Parque, em Lisboa.

A maturação de peixe já não é conversa restrita dos doutores da gastronomia japonesa. Volta e meia ouvem-se comentários sobre um pargo maturado com uma semana ou uma barriga de atum com duas. No país que faz do peixe fresco um dogma, convém fazer alguns esclarecimentos.