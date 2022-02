A espera pelo "tudo ou nada" em Kiev e os reencontros na fronteira: invasão russa da Ucrânia chega ao terceiro dia

Os soldados ucranianos aguardam pela grande investida prometida pelos russos para este sábado: em Kiev, veículos blindados patrulham as ruas e foi imposto o recolhimento obrigatório às 17h locais (13h em Portugal continental).

Milhares de pessoas continuam a procurar refúgio em estações de metro e outros pontos subterrâneos, num momento em que as explosões e tiroteios se aproximam cada vez mais da capital ucraniana. As sirenes que indicam a iminência de ataques aéreos soam várias vezes por dia, alertando os habitantes para o perigo que se aproxima.

Esse receio materializou-se nas primeiras horas da manhã, quando um prédio foi atingido por um míssil disparado por um caça russo. Depois de encontrar mais resistência do que o esperado, Moscovo vai dar tudo por tudo para conquistar Kiev o mais rapidamente possível: a garantia foi deixada pelo ministro da Defesa russo, o general Sergey Shoygu, que prometeu ataques "em todas as direcções".

A centenas de quilómetros da capital ucraniana, a aflição de quem está sob ataque dos russos contrasta com a felicidade e o alívio de quem conseguiu escapar da zona de guerra. As fotografias captadas este sábado mostram reencontros familiares, num momento em que sair do país é cada vez mais difícil. O exército russo controla várias zonas fronteiriças, com o espaço aéreo ucraniano a ter sido completamente encerrado após a invasão.

As estimativas das Nações Unidas apontam a possibilidade de o conflito provocar cinco milhões de refugiados.

As próximas horas serão vitais para o futuro da Ucrânia. A tomada da capital pelos russos representaria a queda do país para as mãos de Putin. Milhares de homens e mulheres voluntariaram-se para tomar armas e ajudar na defesa das cidades ameaçadas.