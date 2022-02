Companhias aéreas russas com o céu europeu cada vez mais limitado

Um avião que saia, a partir de hoje, de Moscovo com destino, por exemplo, à região de Kaliningrado, o enclave da Rússia entre a Polónia e a Lituânia, vai ter a vida mais complicada: os governos da Estónia, Letónia e Lituânia foram os últimos a juntarem-se aos congéneres do Reino Unido, Bulgária, República Checa e Polónia e fechar os seus céus a aviões de passageiros (entre as quais aos da companhia estatal Aeroflot) e de carga com origem na Rússia.

A Roménia também já proibiu que aviões russos de carga sobrevoem o espaço aéreo do país.

“Não há lugar para aviões do Estado agressor em céus democráticos”, resumiu este sábado Kaja Kallas, primeira-ministra da Estónia, o sentimento dos países vizinhos da Ucrânia, invadida pela Rússia há dois dias.

As retaliações não se fizeram esperar. Segundo o Financial Times, Moscovo já disse este sábado que irá proibir as companhias aéreas britânicas, búlgaras, polacas e checas de voarem sobre, e aterrarem em, território russo.

Segundo os dados do site Flightradar24, citados pelo FT, um voo entre Moscovo e Budapeste, capital da Hungria, já levou mais 70 minutos a concretizar-se este sábado de manhã, antes mesmo dos três países bálticos anunciarem a sua decisão.