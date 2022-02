Tottenham regressa às vitórias e agrava crise do Leeds

O Tottenham regressou neste sábado aos triunfos (4-0) na Liga inglesa, num jogo fora de casa que deu aos londrinos algum alívio depois de uma série de maus resultados, mas agravou a crise do Leeds.

Em Elland Road, em jogo da 27.ª jornada, a equipa de António Conte construiu praticamente o resultado na primeira parte, com golos de Matt Doherty (10 minutos), Kulusevski (15') e Harry Kane (27'), e dilatou por Son (85'), naquela que foi a segunda vitória em seis jogos.

Um resultado que deixa o Tottenham à “porta” dos lugares europeus, em sétimo, com os mesmos 42 pontos do West Ham, sexto, com mais um jogo, e que nesta ronda recebe no domingo o Wolverhampton, oitavo e a dois pontos dos spurs.

O Tottenham está na luta pelos lugares de Champions, cuja última posição é ocupada, com mais quatro pontos, pelo Manchester United, que recebe ainda neste sábado o Watford e passará a ter mais dois jogos do que os spurs.

Em contrapartida, no jogo em Elland Road, o Leeds, de Marcelo Bielsa, viu agravar-se a crise de resultados, num momento em que é 15.º, três pontos acima da zona de descida, mas com mais três jogos disputados que o Burnley (18.º). A equipa não vence há seis jornadas, desde 16 de Janeiro, acumulando, desde o triunfo fora com o West Ham (3-2), cinco derrotas e um empate.