Sporting perde pontos na Madeira

O Marítimo fez neste sábado ao Sporting aquilo que já tinha feito ao FC Porto início do campeonato. Tal como já tinha feito aos “dragões” na terceira jornada, os madeirenses impuseram um empate (1-1) aos “leões” nos Barreiros em jogo da 24.ª jornada da I Liga. O campeão nacional ficou a cinco pontos do líder FC Porto, mas pode ficar a oito se os portistas vencerem neste domingo o Gil Vicente.

Com muita gente importante indisponível (Sarabia, Pedro Gonçalves e Palhinha), Rúben Amorim experimentou uma coisa diferente nos Barreiros, juntando Slimani a Paulinho na frente de ataque e, por arrasto, mudando o perfil táctico da equipa, de 3x4x3 para 3x5x2, um sistema em que os “leões” estão pouco habituados.

O Marítimo foi rápido e mortal a aproveitar a falta de rotina do Sporting neste perfil táctico. Logo aos 5’, a bola viajou até Vidigal na esquerda, o extremo dos madeirenses fez o cruzamento e Nuno Santos desfez mal o lance. Quem aproveitou foi Xadas, que, perante a oposição de Inácio, fez o 1-0 para a formação orientada por Vasco Seabra.

Mesmo pouco rotinado neste sistema, o Sporting até reagiu bem à desvantagem, e foi criando algumas situações com algum perigo junto da baliza de Paulo Victor, mas só conseguiu chegar ao empate aos 38’. Matheus Reis saiu do eixo da defesa e foi dar uma ajuda ao ataque, ganhando a linha de fundo e cruzando na direcção de Slimani. De pé esquerdo, o argelino marcou o golo do empate, o primeiro desde que regressou a Alvalade no mercado de Inverno.

Os “leões” praticamente nem tiveram tempo para saborear o golo do empate. No seguimento da jogada, Xadas recebeu na esquerda e cruzou para Alipour meter a bola na baliza de Adán. Os madeirenses ainda festejaram, mas o golo seria anulado por fora de jogo de Xadas quando recebeu a bola e antes de fazer o cruzamento - estava 66 centímetros adiantado.

O empate manteve-se até ao intervalo e foi subsistindo, mesmo com a enorme pressão do Sporting, que esteve perto do golo várias vezes - aos 74’ Porro arrancou um tremendo remate que bateu na trave e no poste, mas não chegou a ultrapassar completamente a linha de golo.