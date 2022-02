Nélson Veríssimo não crê que a Champions tenha provocado desgaste ao Benfica

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, discorda que o jogo frente ao Vitória de Guimarães (domingo, 18h30, BTV) possa ser afectado, do lado benfiquista, pelo desgaste pós-Liga dos Campeões.

“O jogo com o Ajax, pelo tipo de jogo que foi, obrigou os jogadores a correrem muito. Mas os dias entre um jogo e outro são suficientes para recuperarem os índices físicos e até psicológicos”, argumentou, na antevisão da partida frente aos minhotos.

Sobre o jogo, Veríssimo alertou para a necessidade de desconfiar do Vitória. “É um adversário com qualidade. Não podemos cair no erro de olhar só para os resultados recentes. Temos de analisar o todo e reconhecer que é bem treinada. Esperamos um jogo difícil e para o superarmos temos de estar a níveis muito elevados”, apontou. E acrescentou: “Esperamos um Benfica dominador no plano ofensivo e compacto e consistente no defensivo”.

Ainda sobre o pós-Champions, o técnico do Benfica quer “pegar nas coisas boas feitas no último jogo” – discordando que tenha sido uma boa exibição apenas na segunda parte – e reconheceu que os jogadores poderão sentir a diferença entre Europa e campeonato. “Temos de perceber que são competições diferentes. Até o ambiente no estádio poderá estar diferente, porque tivemos casa cheia na Champions e não sei se vamos ter agora. Mas a ambição e o querer têm de lá estar”.

Por fim, o treinador abordou a situação de Yaremchuk, jogador do Benfica que tem família na Ucrânia, país em conflito armado com a Rússia: “Naturalmente está combalido, como todos nós estamos. É uma situação terrível, dramática. Tem feito questão de treinar e mostra-se disponível para amanhã, mas precisamos de ter consciência de que se isto mexe comigo, que não tenho lá família, faço ideia como ele se sentirá...”.