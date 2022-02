Manchester City regressa aos triunfos em Liverpool

O Manchester City regressou este sábado aos triunfos, depois da derrota da ronda anterior na recepção ao Tottenham (2-3), ao bater o Everton, por 0-1, em Goodison Park, com um golo tardio de Phil Foden (82'), em partida da 27.ª jornada da Liga inglesa.

A equipa de Pep Guardiola repôs, temporariamente, a diferença de seis pontos em relação ao vice-líder Liverpool, que este domingo (16h30, SPTV2) discute com o Chelsea, em Wembley, a final da Taça da Liga.

O jogo teve no guarda-redes Pickford, já na segunda parte, um sério obstáculo às intenções dos “citizens”, negando a pouco mais de 20 minutos dos 90 a felicidade a Bernardo Silva e a De Bruyne.

A cruzamento de Bernardo Silva, Phil Foden (82') acabaria por desfazer o nulo e garantir a vitória do líder do campeonato. O jogo conheceria pouco depois uma polémica, com os “toffees” a reclamarem penálti por mão evidente de Rodri, facto que o VAR não terá considerado por, supostamente, o lance ter sido precedido por uma irregularidade que salvou os visitantes de um final potencialmente dramático.