Jogos com História: O recorde que resta ao Saint-Etiènne

Este sábado, na 26.ª jornada da Ligue 1, o PSG recebe o Saint-Etiènne. Frente a frente, o primeiro e o 16.º da tabela. Mas muito mais do que isso. Soa a passagem de testemunho: com 10 títulos, os visitantes são quem mais vezes se sagrou campeão francês. Um recorde que o PSG pode igualar no final desta temporada.

No dia 2 de Junho de 1981, o St. Etiènne recebeu o Bordéus na 38.ª, e última, jornada da Liga francesa. E sagrou-se campeão. Pela 10.ª vez. A última da sua história, cheia de altos e baixos desde aí. Nessa noite, os adeptos do clube fundado em 1919 festejaram o título, sem terem a noção de que toda uma era chegara ao fim. Quase 32 anos depois, no entanto, os “verdes” continuam a ser a equipa com mais títulos na Ligue 1. Esta época, PSG e Marselha podem igualar o registo de 10 campeonatos ganhos, mas é de Paris que vem a maior ameaça.