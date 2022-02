Eriksen ovacionado no regresso oficial aos relvados

Quase oito meses depois do drama vivido no Campeonato da Europa, o internacional dinamarquês Christian Eriksen voltou a disputar um jogo oficial, tendo sido ovacionado ao ser lançado na segunda parte (52’) do Brentford-Newcastle (0-2), quando os locais já perdiam por dois golos.

?? @ChrisEriksen8 back on a football pitch



A standing ovation from all four sides as he comes on#BrentfordFC pic.twitter.com/jNW7PIsvES — Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2022

Com um desfibrilhador implantado no último verão, o médio rendeu o compatriota Mathias Jensen, tendo, aos 30 anos, regressado à competição. Eriksen desvinculou-se do Inter de Milão na sequência dos regulamentos da Serie A italiana que o impediam de continuar jogar, tendo assinado pelo Brentford até ao fim da época, podendo renovar por nova temporada.

O treinador do Brentford, o dinamarquês Thomas Frank, tinha antecipado a possibilidade de utilizar Eriksen, cumprindo o prometido com a equipareduzida a 10 por expulsão do médio inglês Josh Dasilva.

Eriksen recebeu prolongado aplauso dos adeptos, dos companheiros e dos jogadores do Newcastle.

“Não sinto medo, não consigo sentir o meu desfibrilhador. Se for atingido, sei que foi com a força suficiente”, assinalou à BBC, garantindo que não tem “medo dos desafios pela frente”, nem de “possíveis intimidações” dos adversários.