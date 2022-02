Benzema desbloqueia jogo sofrido em Vallecas

Avançado francês marcou golo solitário ao cair do pano e Real Madrid mantém concorrência a distância segura.

Um golo do internacional francês Karim Benzema, aos 83 minutos, garantiu este sábado o triunfo, por 0-1, do Real Madrid, no Estádio de Vallecas, em Madrid, frente ao Rayo Vallecano, 12.º classificado à 26.ª jornada da Liga espanhola.

Os “merengues” evitaram, assim, que a concorrência directa pudesse ganhar terreno ao líder da competição, que tem o Sevilha a nove pontos, antes do “derby” da Andaluzia entre a equipa de Julen Lopetegui e o Betis.

O Real Madrid foi pressionado pela formação da casa, que averbou a quinta derrota consecutiva no campeonato, num jogo em que o avançado português Bebé regressou à titularidade, mas depois de algumas tentativas falhas para chegar à vantagem, Benzema resolveu a questão que Modric e Casemiro tinham estado perto de desbloquear.

O médio brasileiro teve um golo invalidado por fora de jogo e o internacional croata, também em posição irregular, enviou uma bola ao poste, antes do golo que decidiu o vencedor do encontro, o 19.º do francês na Liga espanhola.