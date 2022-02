Acção Cooperativista critica lentidão nos concursos de apoio ao cinema e audiovisual

Dos 32 subprogramas de apoios do ICA abertos, apenas 13 estão dados como concluídos.

A Acção Cooperativista criticou sexta-feira “o grave atraso” nos prazos de avaliação de candidaturas nos programas de apoio de 2021 do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), o que deixa “profissionais numa situação de profunda instabilidade”.

Em comunicado, a Acção Cooperativista especifica “atrasos vergonhosos” no subprograma de apoio à escrita e desenvolvimento de obras audiovisuais e multimédia, cujo prazo de candidatura terminou em Maio de 2021 e que — de acordo com informações actualizadas na página do ICA — está em fase de divulgação da “lista definitiva de admissão”.

“Sendo este um dos concursos com mais adesão por parte de profissionais que vivem da criação independente, é inadmissível que, em Março de 2022, ainda não haja previsão de data para este processo estar concluído”, lamentou a Acção Cooperativista.

Segundo a declaração anual de prioridades divulgada pelo ICA, este subprograma de apoio financeiro tem uma dotação de 800 mil euros.

Esta semana, a Acção Cooperativista também já tinha criticado o processo de um dos concursos de apoio da Direcção-Geral das Artes, considerando “inaceitável” que ainda só haja resultados provisórios, quando o prazo de execução era a partir de 1 de Janeiro deste ano.

Em causa está o programa de apoio a projectos de artes performativas, no domínio da criação e edição, com um financiamento de 3,2 milhões de euros e cujo período de candidatura terminou a 20 de Setembro de 2021.

No que diz respeito aos concursos de apoio ao cinema e audiovisual, o plano de 2021 tinha uma dotação de 22,2 milhões de euros a repartir por vários programas na área da escrita de argumento, produção, co-produção, exibição, formação de públicos e distribuição.

Semanalmente, o ICA publica um ponto de situação sobre a execução dos programas e o mais recente — datado de 18 de Fevereiro — indica que dos 32 subprogramas abertos, apenas 13 estão dados como concluídos. Os restantes estão em diferentes fases, como atribuição de montantes, audiências de interessados, análise de candidaturas ou publicação de listas definitivas de admissão. O concurso de apoio financeiro de 2021 abriu a 24 de Fevereiro desse ano.

A agência Lusa questionou tanto o ICA como o Ministério da Cultura sobre os eventuais atrasos indicados pela Acção Cooperativista, e questionou também quando é que abrirão os concursos de 2022, e aguarda resposta.