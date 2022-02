Vacinação contra a covid entra em nova fase e começa a passar para os centros de saúde

os grandes centros de vacinação vão a pouco e pouco sendo encerrados. Portugal já tem 85% da população elegível com dose de reforço, adiantou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

A partir da próxima terça-feira o número de centros de vacinação contra a covid-19 vai ser inferior, passando dos actuais 192 para 139 em todo o país. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, explicando que a transição da vacinação para os centros de saúde se deve ao elevado número de população já com a dose de reforço. Segundo António Lacerda Sales, Portugal já tem 85% da população elegível com dose de reforço.

“Temos neste momento mais de 5,9 milhões de pessoas com a dose de reforço, faltando vacinar cerca de 950 mil pessoas elegíveis à data. Vivemos um tempo novo no que toca ao alívio de restrições, mas também do processo de vacinação que tem de ser adaptado e paulatinamente entrar na normalidade das nossas vidas”, disse o responsável na conferência de imprensa.

“Haverá uma alteração do dispositivo de vacinação, que já não carece da resposta que tem sido dada”, continuou António Lacerda Sales, anunciando o “processo de transição de grandes centos de vacinação para os centros de saúde, sendo mantidos os centros de vacinação nos centros populacionais onde se justifique”.

“Temos 192 centros de vacinação e passaremos 139 a partir de 1 de Março. Temos ainda 98 centros e unidades de vacinação que passarão a 145 a partir de Março”, explicou, referindo que o processo de vacinação, que tem contado com o apoio dos militares, será internalizado nos serviços de saúde.