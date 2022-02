Colégios GPS: Tribunal absolve todos os arguidos

O Tribunal Central Criminal de Lisboa decidiu, esta sexta-feira, absolver António Calvete, antigo deputado do PS, Manuel Madama, António Madama, Agostinho Ribeiro e Fernando Catarino, todos gestores arguidos no processo dos Colégios GPS, que estavam acusados por peculato, burla qualificada e falsificação de documentos.

Segundo a juíza, não se provou que os arguidos tenham usado o dinheiro dos colégios para uso pessoal, nem que tenham criado um esquema para obter pagamentos indevidos do Estado.

A procuradora do Ministério Público tomou a palavra e disse que vai recorrer da decisão do tribunal. Nas alegações finais, o MP tinha pedido a condenação e prisão dos arguidos. A procuradora do MP defendeu que a natureza dos contratos dos colégios com o Estado permite equiparar quem os executa ao estatuto de funcionário público, podendo por isso os arguidos serem acusados pelo crime de peculato.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP) os administradores dos colégios tinham-se apoderado para seu uso pessoal de 30 dos 300 milhões de euros que o GPS terá recebido do Estado entre 2005 e 2013, através dos chamados contratos de associação - os apoios que o Estado concede ao ensino privado nas localidades onde a oferta pública não existe, ou não chega para todos quantos estão na escolaridade obrigatória.

Esse dinheiro teria sido usado para pagar viagens, carros, mobílias, refeições, entre outros. Entre 2005 e 2012, o MP diz que os arguidos terão gasto 44.012,60 euros só em refeições.

O MP afirmou também que os administradores terão gasto 130.633,91 euros em viagens e estadias. Na lista de despesas constam ainda artigos como mobiliário (64.500 euros), cortinados (5000 euros), livros, bilhetes de espectáculos e vinhos “generosos” que custaram mais de 7000 euros.

A investigação começou em 2014, depois de o Ministério da Educação, tutelado na altura por Nuno Crato, ter enviado ao MP os resultados de auditorias levadas a cabo pela Inspecção-Geral da Educação a seis colégios do grupo GPS em 2012. Inicialmente eram sete os arguidos envolvidos neste processo e que chegaram a ser acusados pelo MP, mas depois do debate instrutório, o juiz de instrução criminal, Ivo Rosa, não pronunciou dois para julgamento: José Manuel Canavarro, ex-secretário de Estado Adjunto e da Administração Educativa do Governo de Santana Lopes, que, depois de sair do executivo, foi trabalhar para o grupo GPS - e José Maria de Almeida - ex-director regional da Educação de Lisboa, que exerceu o cargo entre 29 de Setembro de 2004 e 26 de Maio de 2005.

A acusação foi deduzida a 20 de Março de 2018 e a decisão instrutória foi conhecida em Novembro do mesmo ano. O julgamento começa quase três anos depois, sem Setembro de 2021.

O Grupo GPS, fundado por António Calvete, antigo deputado do PS, chegou a ter 11 colégios com contratos de associação com o Estado. No ano lectivo de 2015/2016, segundo dados do Ministério da Educação, o grupo GPS chegou a receber 21 milhões de euros do Estado por 259 turmas, no âmbito destes contratos. No ano passado recebeu pouco mais de sete milhões de euros por 97 turmas distribuídas por seis colégios.