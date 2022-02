Feira de Emprego da FEP tem 500 oportunidades de emprego e estágio

A FJC Porto de Emprego realiza-se a 8 e 9 de Março, presencialmente, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A entrada é livre.

A Feira de Emprego da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) está de regresso, já na 22.ª edição: 60 empresas e mais de 500 oportunidades de emprego e estágio à disposição dos estudantes de licenciatura e mestrado vão ser apresentadas. Esperam-se mais de 8 mil estudantes e a entrada é livre.

A feira, organizada pela FEP Junior Consulting (FJC), em parceria com o Serviço de Desenvolvimento e Carreira da mesma faculdade, regressa ao formato presencial nos dias 8 e 9 de Março, depois de uma edição virtual.

A novidade desta edição diz respeito à interacção empresa-estudante, durante e após a feira. Será disponibilizada uma plataforma digital que permitirá aceder à planta de organização dos stands, aos horários das apresentações das empresas e a criação de um perfil de participante.

“A pandemia veio mostrar-nos que a tecnologia pode e deve ser um aliado importante no mercado de trabalho. A partir de agora, a partilha de informações como o CV dos estudantes e os detalhes das ofertas das empresas será mais intuitiva e prática, o que facilitará os processos de recrutamento e os contactos futuros”, diz Gonçalo Sousa, gestor de projecto do FJC Porto de Emprego 2022.

Para chegar ao maior número de estudantes possível, o FJC Porto de Emprego desenvolveu um modelo híbrido de transmissão das apresentações das empresas, que vão ocorrer no Salão Nobre da FEP e, simultaneamente, estarão a ser transmitidas em directo no site do FJC Porto de Emprego 2022.

As áreas são abrangentes: Gestão, Economia, Engenharia, Tecnologias da Informação, Marketing, Comunicação, Auditoria, Banca, Comercial, Logística, Recursos Humanos e Fiscalidade.

Para 8 de Março está marcado o speed recruitment, às 9h: 24 alunos, seleccionados em duas fases distintas de avaliação, terão a oportunidade de participar individualmente numa entrevista flash com 24 empresas, em períodos de cinco minutos.