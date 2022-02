Reformular os critérios de Maastricht

Por mais que se esforcem países como França, Espanha, Portugal, Itália ou Bélgica, o valor de dívida pública abaixo dos 60% do PIB será uma perfeita miragem. No tocante à Grécia nem se fala.

Com o objetivo de os países da União Europeia adotarem o euro como moeda oficial, em detrimento das suas moedas nacionais e como garantia de estabilidade do sistema monetário, foram instituídos cinco critérios de convergência que devem ser respeitados pelos países, antes da sua adesão à moeda única. Depois da adesão, dois desses critérios são vistos ao pormenor pela Comissão e pelos mercados financeiros: o défice público não ultrapassar 3% do PIB; e a dívida pública não ultrapassar o valor de 60% do PIB. Em relação ao défice público deve ser visto preferencialmente em termos de necessidades de financiamento do setor público e não como uma operação contabilística entre despesas e receitas do orçamento.

Se em relação ao não cumprimento pela generalidade dos países, nestes últimos dois anos da percentagem do défice público, tem sido compreensível a sua aceitação por todos em face da pandemia, o critério da dívida pública tem voltado à ordem do dia, pois existe uma contestação crescente em torno do seu limite.

Quando o euro entrou em circulação a dívida pública média dos países da Zona Euro era de 68% do PIB, sendo que a maior parte dos 12 países fundadores da moeda se situava com esse valor abaixo dos 60%. No ano de 2007 foi atingido o valor mais reduzido de sempre com 66% do PIB. A partir deste ano e também fruto da crise que se instalou, o valor foi sempre crescendo até 2014.

Depois de 2014 e até 2019 a dívida relativa foi sendo ligeiramente reduzida, sendo que, por razões da pandemia, em face do aumento da despesa pública e da redução do PIB, o rácio fechou 2020 em torno dos 98%. Recentemente, ultrapassou a barreira psicológica de 100%, quando já integram a Zona Euro 19 países, sendo que já nem a Alemanha consegue por agora e momentaneamente cumprir este critério.

É perfeitamente expectável que no final deste ano e nos dois seguintes o valor relativo da dívida pública da Zona Euro decresça vários pontos percentuais, fruto de os orçamentos retomarem ao equilíbrio ou a excedentes e da retoma económica cimentar-se. Mas o problema de fundo continuará a persistir.

Parece certo que durante muitos anos, por maior esforço que seja efetuado por países como França, Espanha, Portugal, Itália ou Bélgica, o valor de dívida pública abaixo dos 60% do PIB será uma perfeita miragem. No tocante à Grécia nem se fala, pois com a dívida que apresentam, mais ano menos ano terão que se apresentar pela enésima vez ao default, continuando a viver à custa dos outros e de quem trabalha e cria riqueza.

Como a dívida pública de diversos países irá permanecer claramente acima do limite dos 60% do PIB, talvez seja oportuno rever este critério de uma vez por todas, tanto mais que os pressupostos que levaram à sua criação já não se mantêm. Assim, seria preferível elevar este limite para 75% ou 80%, em vez de se discutir a possibilidade do investimento “verde” não contar para os critérios de Maastricht.

Para os mercados e para os credores, passaria a existir um limite mais condizente com a realidade atual. Os países deveriam procurar cumprir o novo limite num prazo anunciado publicamente (sofrendo sanções em caso de incumprimento), em vez de existir a tentação de classificar toda a despesa que originará dívida como investimento “verde”, o que poderá levar a que governos despesistas e irresponsáveis coloquem no futuro, em causa o projeto da União Económica e Monetária. Quem quer cumprir não pode ter qualquer receio de assumir compromissos e compreende bem que, em caso de incumprimento, tem de ser penalizado.