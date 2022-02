Cuspir em Putin

Na véspera da tomada de posse de Vladimir Putin, após a sua eleição como Presidente da Federação Russa, em 6 de Maio de 2012, o jovem Dmitriy Karuyev decidiu demonstrar publicamente a sua oposição ao novo – e perigoso, como sabemos – czar. Com outros oposicionistas, colocou um retrato de Putin em frente a um edifício público em Cheboksary, e acrescentou, como se fosse uma lápide, os anos no poder de Putin e dois cravos ao lado, manifestando, assim, a sua esperança de um rápido fim do regime de Vladimir Putin. Trinta minutos depois agarrou na fotografia e cuspiu-lhe em cima. Os agentes da polícia testemunharam a acção sem intervir mas, quatro horas depois, Karuyev foi preso acusado de um “pequena violação da ordem pública”. Nas palavras do auto de notícia, Karuyev “aproximou-se do retrato do Presidente Putin (...) e, mostrando um desrespeito flagrante pela sociedade, cuspiu desafiadoramente no retrato do Presidente Putin”.