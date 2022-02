Líderes europeus aprovam segundo pacote de sanções contra a Rússia, já a pensar no terceiro

Foi um longo dia de choque e nervos, o primeiro de um novo conflito em solo europeu, que já se tinha tornado tão previsível quanto inevitável. Seguindo o seu guião, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu a ordem que faltava às suas tropas para avançarem sobre a Ucrânia; cumprindo a sua palavra, os líderes da União Europeia, desenharam um novo pacote de sanções e medidas restritivas sobre a economia e as elites políticas russas — reservando-se o direito de apertar ainda mais o garrote, se o Kremlin não inverter o rumo, cessar as hostilidades e retirar as suas forças do país vizinho.