Sofia Araújo e Catarina Nogueira fora do Miami Open

As duas jogadoras portuguesas foram derrotadas nos oitavos-de-final do primeiro torneio do ano do World Padel Tour.

Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira foram afastadas na segunda ronda do quadro principal do Miami Open, o primeiro torneio do ano do World Padel Tour. Após ultrapassarem os 16-avos de final em dois sets, as portuguesas, que este ano vão jogar separadas, não conseguiram derrotar duplas com melhor ranking.

No primeiro de 24 torneios que vão passar por 13 países, a primeira a entrar nos courts de Miami foi Ana Catarina Nogueira. Fazendo par com a esquerdina espanhola Marina Guinart España, número 51 do ranking mundial, a portuense defrontou uma das duplas mais experientes (Eli Amatrían e Carolina Navarro) e ainda conseguiu vencer o primeiro set (6-4), mas nos parciais seguintes as espanholas, oitavas cabeças-de-série, foram mais fortes (6-2 e 6-4), garantindo a qualificação para a ronda seguinte.

Jogando com Lorena Ortiz, que aos 18 anos já é a n.º 21 do ranking do WPT, Sofia Araújo teve pela frente as quintas cabeças-de-série (Victoria Iglesias e Aranzazu Osoro) e não conseguiu contrariar o favoritismo das rivais: a parelha hispano-argentina venceu em dois sets (6-3 e 6-2).

O próximo torneio será realizado dentro de duas semanas, em Espanha - Estrella Damm Reus Costa Daurada Open 2022, entre 5 e 13 de Março.