Rúben Amorim aproveita ausências para tentar surpreender Marítimo

Treinador do Sporting não poderá contar com Pedro Gonçalves, por lesão, nem com um trio de castigados.

Mais do que um contratempo, uma oportunidade. É assim que Rúben Amorim, treinador do Sporting, encara as várias ausências da equipa para o encontro de sábado com o Marítimo (18h, SportTV), relativo à 24.ª jornada da Liga portuguesa de futebol. A última baixa é Pedro Gonçalves, que deverá falhar mais do que uma partida.

O técnico dos “leões” prevê que o internacional português esteja fora da equação durante “alguns jogos” - ressentiu-se de uma lesão após o embate com o Estoril -, mas quer aproveitar o contexto para baralhar as contas do adversário. Até porque, para além de Gonçalves, Palhinha, Tabata e Sarabia também estão indisponíveis, todos por castigo.

“Isso é bom, para os outros treinadores não terem as nossas referências e assim existe alguma incerteza sobre qual é o ‘onze’ que vamos apresentar”, analisou Rúben Amorim, destacando que os jogadores menos utilizados “sabem que podem ganhar o lugar a qualquer momento”.

De todo o modo, o técnico prefere manter segredo sobre as escolhas até à hora do jogo. "Não o vou dizer aqui. Vou aproveitar este momento de alguma incerteza do seu treinador para tentar surpreender em algum aspecto o Marítimo”, reforçou.

De resto, o técnico admitiu que a margem de erro é cada vez mais curta, à medida que o calendário vai avançando, e assegurou pelo que não vai fazer quaisquer poupanças no Funchal a pensar no jogo frente ao FC Porto, na quarta-feira, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Taça de Portugal.

“Cada jogo é uma final. Já falámos sobre o que é perder três pontos neste momento, quer para o primeiro, quer para o terceiro [classificados]. Vamos entrar da mesma maneira, com uma equipa muito forte, para vencer, a pensar somente neste jogo e depois teremos tempo para preparar o FC Porto”, acrescentou.

No segundo lugar, a seis pontos do líder, o Sporting enfrenta um Marítimo que, apesar do desaire diante do Famalicão (0-1), atravessa um momento de estabilidade e ocupa o oitavo lugar da classificação.