FC Porto-Lyon e Sp. Braga-Mónaco nos “oitavos” da Liga Europa

“Deixem-me começar por expressar a minha solidariedade com o povo da Ucrânia, que está a viver a atrocidade da guerra. O futebol quer apenas uma coisa: paz. E paz agora”. Foi assim que Giorgio Marchetti, secretário-geral da UEFA, iniciou o sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa, em Nyon. Um sorteio que colocou o Olympique Lyon no caminho do FC Porto e o Mónaco na rota do Sp. Braga.

Depois de ter afastado a Lazio no play-off, com um triunfo no Estádio do Dragão e um empate em Roma, o FC Porto terá agora pela frente o actual oitavo classificado da Ligue 1, que registou dois empates consecutivos nas duas últimas jornadas.

Na Europa, o Lyon (treinado pelo neerlandês Peter Bosz) venceu com facilidade o Grupo A, com cinco vitórias e um empate (diante do Rangers) em seis jogos. Embora o calibre dos restantes adversários, o Sparta Praga e o Brondby, não se equipare ao do FC Porto, a qualidade e o plantel da equipa francesa são de relevar.

Habitualmente disposto em 4x2x3x1 ou em 3x4x2x1, o Lyon tem nos criativos Aouar e Lucas Paquetá dois dos maiores activos e potenciais fontes de problemas para os “dragões”. Esta dupla é a principal fonte de alimentação de Moussa Dembélé, o ponta-de-lança de serviço, com oito golos em 19 jogos nesta época.

Num elenco que conta ainda com o avançado camaronês Toko-Ekambi, com Ndombélé no meio-campo, com os experientes Jérôme Boateng e Jason Denayer na defesa, e com Anthony Lopes na baliza, há soluções para as diferentes posições, mas a verdade é que a equipa tem sido permeável na Liga francesa, tendo já averbado seis derrotas e registado nove empates.

Mónaco: muito talento no ataque

Para o Sp. Braga, que virou a eliminatória anterior, diante do Sheriff, no desempate por grandes penalidades, a tarefa também será exigente. Curiosamente, o Mónaco soma actualmente os mesmos 38 pontos do Lyon na Liga francesa, mas no recente embate entre os dois, referente à 23.ª jornada, impôs-se por 2-0, com golos de Jean Lucas e Ben Yedder na primeira meia hora.

O avançado francês é, de resto, uma das estrelas da companhia comandada pelo belga Philippe Clément a partir do banco. Ben Yedder tem sido a primeira escolha para o eixo do ataque no 4x1x4x1 que o Mónaco tem maioritariamente apresentado, mas o alemão Kevin Volland e o jovem neerlandês Boadu são excelentes alternativas para a posição.

Uns metros atrás no terreno os monegascos contam com a velocidade e imprevisibilidade de Gelson Martins, à direita, e com o jovem francês Sofiane Diop à esquerda - de resto, a juventude é a imagem de marca do plantel, que apresenta uma média de 24 anos.

Claramente com mais talento e qualidade do meio-campo para a frente do que no sector defensivo, no qual o lateral Djibril Sidibé é a principal figura, o Mónaco apresenta números conservadores, especialmente no campeonato, com 38 golos marcados e 27 sofridos, mas ainda assim detém a quinta melhor defesa da prova.

Na primeira mão da eliminatória, as duas equipas portuguesas jogarão em casa. O FC Porto entra em campo no dia 9 de Março, às 19h45, enquanto o Sp. Braga joga no dia seguinte, às 20h. Os encontros decisivos estão agendados para a semana seguinte.

Quadro de jogos

Rangers-Estrela Vermelha

Sp. Braga-Mónaco

FC Porto-Olympique Lyon

Atalanta-Bayer Leverkusen

Barcelona-Galatasaray

RB Leipzig-Spartak Moscovo

Betis-Eintracht Frankfurt

Sevilha-West Ham