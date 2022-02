Museus da Ucrânia tentam proteger colecções

Perante a situação de guerra que se vive na Ucrânia, alguns dos museus mais conhecidos daquele país tentam proteger as suas colecções. Segundo as últimas notícias, quando algumas instituições consideraram evacuar as suas obras mais valiosas, já as estradas estavam entupidas com a população em fuga. De acordo com o New York Times, apesar de as notícias das últimas semanas já anteciparem um iminente conflito armado, alguns museus foram apanhados desprevenidos quando as tropas russas entraram no país na madrugada desta quinta-feira.

Mesmo que seja improvável que museus, e outros espaços culturais, possam ser alvos directos da agressão russa, os seus responsáveis estão preocupados com a segurança das colecções, tendo em atenção o intensificar dos bombardeamentos e a escalada do conflito em áreas urbanas. Há receio que os nacionalistas russos possam atacar instituições que apresentem narrativas históricas e culturais ucranianas, como o Museu da Liberdade.

Entre instituições privadas e grandes colecções estatais, o país abriga obras significativas da arte ucraniana e russa, de artefactos clássicos e bizantinos, ou pinturas de Bellini, Goya e Rubens, sobretudo na capital, Kiev, e Odessa. O Museu da Liberdade, por exemplo, tem uma colecção de cerca de 4 mil objectos associados às lutas pró-democracia da Ucrânia, temendo agora os seus responsáveis que não seja possível retirá-los em segurança e com a maior brevidade possível, antes de as tropas russas entrarem na capital, o que aconteceu esta sexta-feira.

Segundo um dos responsáveis pelo museu, citado pelo New York Times, os museus estatais precisam de permissão do Governo para retirar itens dos seus edifícios, num processo que obedece a exigências burocráticas, não tendo sido possível, no crescer de tensão das últimas semanas, algumas instituições transferirem e armazenarem obras das suas colecções. Um outro museu de Kiev, cuja administração teme pela colecção, é o Museu Nacional da História da Ucrânia na II Guerra Mundial, que também conta a história do envolvimento do país noutros conflitos, incluindo a guerra com a Rússia no leste do país a partir de 2014. Segundo o director do museu, ele e a sua equipa conseguiram, nos últimos dias, mudar as exposições mais importantes do museu para um local seguro.

Já a directora do Museu de Belas Artes de Odessa afirmou que estavam a tentar proteger a colecção, retirando obras para locais mais seguros não especificados. A colecção do museu inclui mais de 10 mil objectos, entre ícones religiosos russos e ucranianos, datados do século XVI, e obras de artistas contemporâneos.