Sexta na TV: da Chechénia à Reunião, com Washington e uma maré negra

CINEMA

Roman J. Israel

Cinemundo, 18h55

Numa actuação nomeada para um Óscar, Denzel Washington dá vida a um advogado de defesa que, por detrás da inaptidão social, é um homem brilhante e de convicções fortes. Mas uma grande reviravolta está prestes a testar o seu idealismo. Escrito e dirigido por Dan Gilroy, o filme conta também com Colin Farrell e Carmen Ejogo. Roman J. Israel abre um especial dedicado a Washington, que prossegue com Debate pela Liberdade (às 21h) e Gangster Americano (23h05), e é retomado amanhã com Tempo de Glória (18h45), John Q. (20h50) e Detenção de Risco (22h45).

Super 8

Fox Movies, 19h24

Ohio, 1979. Um grupo de adolescentes vai filmar para perto de uma linha de comboios usando uma câmara Super 8 e testemunha o descarrilamento e a explosão de um comboio. Mas, ao reverem as filmagens, o acidente revela-se algo mais sinistro do que aparentava. É então que vários desaparecimentos começam a suceder-se na cidade. Convictos de que estão ligados aos eventos daquela noite, eles começam a investigar. Um filme de J.J. Abrams, com Steven Spielberg na equipa de produtores executivos.

Velocidade Furiosa 9

TVCine Top, 21h30

Depois de anos a viver no limite, Dominic Toretto (Vin Diesel) vive tranquilamente com Letty (Michelle Rodriguez) e o filho, até ver tudo ameaçado por Cipher (Charlize Theron), uma inimiga do passado que jurou vingança. Com assinatura de Justin Lin, este é o nono capítulo da famosa saga iniciada por Rob Cohen em 2001.

8 Mile

AMC, 22h10

Rabbit (Eminem) é branco e aspirante a rapper em Detroit. Tem problemas com a mãe e a namorada, um emprego sem futuro e uma enorme paixão por um estilo de música em que pessoas como ele não costumam vingar. Realizado por Curtis Hanson, o filme ganhou o Óscar de melhor canção original, graças a Lose yourself – a primeira de hip-hop a ganhar a estatueta.

Posto Avançado do Progresso

RTP1, 00h42

Final do século XIX. Dois portugueses deixam Lisboa e rumam a uma zona remota do rio Congo, para coordenar um posto comercial. Depois de vários problemas, vêem-se sozinhos no coração da floresta tropical. Nuno Lopes, Ivo Alexandre e David Caracol interpretam esta adaptação livre de um conto de Joseph Conrad, escrita e realizada por Hugo Vieira da Silva.

SÉRIE

Operação Maré Negra

Amazon Prime Video, streaming

Estreia. Apresentada como a primeira produção luso-espanhola criada de raiz para a plataforma de streaming, inspira-se na história real do submarino carregado de droga que passou por Portugal e foi interceptado na Galiza em 2019 – uma jornada em que “três homens sobrevivem a tormentas, correntes, avarias, fome, discussões e a uma constante pressão policial”, adianta a sinopse. Protagonizada por Álex González, conta também com Leandro Firmino, David Trejos, Nuno Lopes e Lúcia Moniz. O guião foi escrito por Natxo López e Patxi Amezcua. A realização ficou a cargo de Daniel Calparsoro e João Maia. A série é composta por quatro episódios de 50 minutos cada, que hão-de chegar também à RTP, já que a estação foi parceira das Ficción Producciones e da Ukbar Filmes na produção.

DOCUMENTÁRIOS

Diz-me o que Vestes... Protecção para Todos os Gostos

RTP2, 16h

Sejam penas, escamas ou conchas, há características que servem propósitos específicos de sobrevivência. Esta investigação debruça-se sobre a forma como diversas espécies animais evoluíram para lidar com o ambiente externo, por vezes hostil.

Bem-Vindo à Chechénia

TVCine Edition, 22h

O jornalista norte-americano David France documenta as tentativas de fuga às purgas e torturas anti-homossexuais na Chechénia, no final da década de 2010. Filmando em segredo, seguiu os refugiados LGBTQIA+ e registou os esforços de aliados/activistas pela sua defesa e protecção. Depois, optou por usar efeitos especiais para modificar os rostos, de forma a assegurar o anonimato e garantir a segurança de todos, sem perder o impacto humano das suas histórias. Entre outras distinções, o filme ganhou um BAFTA e o Prémio da Amnistia Internacional no Festival de Cinema de Berlim.

Os Mistérios do Monte La Pérouse

Odisseia, 22h30

O especial Planeta Vulcânico (exibido às sextas, até 25 de Março) foca-se numa anomalia geológica por explorar: um vulcão adormecido, ao largo da ilha da Reunião. Os seus mistérios – e da biodiversidade que acolhe – são sondados com recurso às mais recentes técnicas de cartografia e geolocalização.